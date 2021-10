Des problèmes de première classe sont parmi nous dans un futur rétro, gratuit pour PS5, PS4 sur PS Plus

Abonnez-vous à Push Square sur

Les jeux de société de tromperie sociale sont le nouveau Battle Royale – sorte de! Le prochain titre PlayStation 5 et PS4 First Class Trouble, publié par Versus Evil, sera gratuit sur PS Plus à partir du 2 novembre – comme précédemment divulgué. « Au début de chaque jeu, le rôle de Résident ou de Personoïde vous sera attribué au hasard », lit-on sur le blog PS. « Les résidents sont des passagers humains et les personoïdes sont des assistants d’ingénierie mécanique dont la programmation a été écrasée. »

Vous pouvez probablement deviner où cela va : « Bien que tout le monde joue ensemble, vous aurez des objectifs différents à remplir en fonction de votre rôle. Ici, vous aurez une décision cruciale à prendre : collaborer ou tromper ? » On dirait qu’il y a beaucoup de substance à la boucle, un cours intensif sur lequel est inclus dans la bande-annonce ci-dessus, mais avec Among Us qui devrait sortir en décembre, il sera intéressant de voir si les fidèles de PlayStation s’en tiennent à cela jusqu’à Noël et au-delà.