Des problèmes dans l’application CoWIN ralentissent la campagne de vaccination contre le COVID-19, corrigés pour le moment

21 janv.2021 09:52:16 IST

L’France a commencé sa campagne de vaccination contre le COVID-19 le 16 janvier et jusqu’à présent, 631 000 doses de vaccin ont été administrés selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW). Les doses administrées par jour ont connu une augmentation quotidienne, avec 165 714 personnes vaccinées le 16 janvier et environ 177 368 personnes vaccinées le 19 janvier. Elle est présentée comme la plus grande campagne de vaccination contre le COVID-19 au monde. Mais ce lecteur aurait pu être encore plus rapide, sans les problèmes qui ont été observés dans le CoWIN app (COVID Vaccine Intelligence Network), qui est l’un des maillons essentiels de la campagne de vaccination COVID-19. Le gouvernement attribue ces problèmes à des problèmes de démarrage.

CoWIN app: que fait-il?

le CoWIN L’application est utilisée pour enregistrer et reconnaître les bénéficiaires de la vaccination, pour attribuer des centres de vaccination et des aides au suivi des bénéficiaires. Il est également nécessaire que les autorités sanitaires surveillent les vaccins COVID-19 en temps réel. Il a été développé par le ministère de la Santé et de la Famille et utilise la même plate-forme sur laquelle reposent le Pulse Polio et d’autres programmes de vaccination dans le pays. Le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeITY) et le Centre national d’informatique gèrent l’infrastructure technologique backend de l’application.

le CoWIN l’application dispose de nombreux modules tels que le «module administrateur» pour les administrateurs et les superviseurs techniques chargés de gérer les séances de vaccination; un «Module d’inscription des bénéficiaires» pour l’enregistrement personnel et individuel; un «Module de vaccination» pour vérifier les détails des bénéficiaires et les mises à jour sur le statut vaccinal; un «Module d’accusé de réception et de mise à jour de l’état des bénéficiaires» pour les alertes SMS, l’émission de certificats de vaccination électroniques et un «module de rapport» pour créer des rapports pour analyser l’état de la campagne de vaccination.

le CoWIN L’application est essentiellement une variante de l’application eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) qui a été développée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le MoHFW. L’application eVIN a été lancée en août 2020 pour permettre aux agents de santé et à ceux qui gèrent la chaîne du froid de mettre à jour les informations sur les stocks de vaccins après chaque séance de vaccination, et permettre aux responsables de la santé de surveiller les stocks, les flux et les températures de stockage des vaccins.

CoWIN pépins à gogo

Depuis le premier jour, de nombreux rapports ont fait état de lacunes logicielles dans le CoWIN app. Cela a inquiété de nombreux gouvernements partout au pays.

Le gouvernement du Maharashtra avait suspendu la campagne de vaccination à Mumbai jusqu’au 18 janvier en raison de problèmes techniques avec le CoWIN app. Une déclaration de la Brihanmumbai Municipal Corporation a reconnu les problèmes et que les inscriptions devaient être effectuées hors ligne, qui ont été mises à jour manuellement dans le système plus tard.

«Alors que le gouvernement central avait autorisé l’enregistrement hors ligne aujourd’hui en raison d’un problème technique, il a ordonné que toutes les autres entrées soient effectuées via l’application. Au vu de cela, les vaccinations contre le COVID-19 ont été reportées de deux jours à Mumbai le dimanche 17 janvier 2021 et le lundi 18 janvier 2021 », indique un avis du BMC.

Selon l’agent de santé BMC, le Dr Mangala Gomare, le pépin évité les autorités d’envoyer des SMS aux agents de santé via le CoWIN app et ils ont dû être contactés via des « salles de guerre », qui ont été mises en place l’année dernière pour décentraliser l’attribution de lits pour les patients COVID-19. En conséquence, seuls 1923 ou les 4000 travailleurs de la santé prévus ont pu être vaccinés le premier jour.

À Chattisgarh également, les problèmes ont entraîné seulement 36% du nombre total des bénéficiaires vaccinés. Selon le ministre de la Santé de Chattisgarh, TS Singh Deo, le problème a empêché les bénéficiaires de recevoir des SMS qui leur attribueraient des centres de vaccination. Des problèmes similaires ont été rencontrés dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et l’Uttarakhand.

Portail CoWIN confronté à trop de trafic, ne peut pas gérer la charge

L’autre problème préoccupant est la lenteur du chargement des données dans les centres de vaccination. Une fois qu’un bénéficiaire entre dans un centre de vaccination, ses informations d’identification doivent être vérifiées, ce qui nécessite l’accès aux données sur le CoWIN app et en le référençant avec Aadhaar. La ministre de la Santé du Jharkhand, Banna Gupta, à Les temps économiques a déclaré que les vitesses de chargement lentes ne sont pas dues à des problèmes de réseau, mais à augmentation de la charge sur le portail CoWIN.

Bénéficiaires absents non pris en compte

Un autre problème qui a été soulevé par de nombreux gouvernements étatiques était de ne pas prendre en compte les bénéficiaires absents. Il y a eu de nombreux cas signalés de bénéficiaires qui se sont inscrits pour la vaccination, mais qui ne se sont jamais présentés le jour même. L’enregistrement sur place des agents de santé alternatifs dans un tel scénario n’était pas disponible, ce qui entraînait davantage de retards.

La disposition permettant à un bénéficiaire suppléant de s’inscrire sur place a maintenant été ajoutée.

Des sources gouvernementales affirment que les problèmes CoWIN sont des problèmes logiciels mineurs auxquels toute application est confrontée lors du déploiement initial. La méconnaissance des fonctionnalités de l’application et les erreurs de saisie de données sont également citées comme raisons du ralentissement.

Prasanth Sugathan, directeur juridique du Software Freedom Law Center, a déclaré que ces types de problèmes sont une tendance courante dans les applications gouvernementales. «Plusieurs services gouvernementaux comme le portail public des griefs, le NSDL (le portail national des régimes de retraite), etc. souffrent d’un problème similaire. Cependant, nous ne dirions pas qu’il s’agit d’une tendance générale pour les nouvelles applications. »

Selon les responsables qui surveillent l’application en temps réel, l’application est optimisée pour gérer jusqu’à 50 lakh bénéficiaires par jour et peut même fonctionner sur des connexions 2G. Mais étant donné les problèmes signalés par divers États, ces affirmations ne tiennent pas. Les experts en confidentialité n’ont aucun moyen d’étudier l’application, car le code n’est pas ouvert au public.

«Nous avons vérifié OpenForge et GitHub, mais n’avons pas pu localiser le code source de l’application. Ce n’est clairement pas open source, et par conséquent, n’est pas conforme à la politique du gouvernement sur l’open source », a déclaré Sugathan.

Fausses applications CoWIN

Hormis les pépins qui ralentissent la campagne de vaccination, il y a beaucoup de faux CoWIN applications qui apparaissent sur les magasins d’applications. L’application officielle CoWIN approuvée par le gouvernement n’a pas été publiée pour le grand public et n’est disponible que pour les travailleurs de la santé de première ligne et les bénéficiaires jusqu’à présent.

Avocat et expert en cybersécurité, Prashant Mali a rencontré des cas où de faux CoWIN les créateurs d’applications fraudent les gens. «Ces applications sont lancées avec différents noms et sont sur les magasins d’applications jusqu’à ce qu’elles soient supprimées. Dans de nombreux cas, une fois que la victime est compromise via l’ingénierie sociale via le téléphone, un fichier APK nommé « Cowin » lui est envoyé. » Des détails tels que la carte Aadhaar, les détails du permis de conduire, le numéro PAN et le livret bancaire sont demandés sur ces fausses applications, qui sont ensuite utilisées pour commettre une fraude. «Une fois que la victime tombe dans l’arnaque, un code PIN est également demandé», a déclaré Mali.

Au moment de la rédaction de cet article, il y avait deux applications sur le Google Play Store qui portent le nom « Cowin », mais elles ne sont en aucun cas liées à la version approuvée par le gouvernement. CoWIN app.

L’officiel CoWIN app aura le symbole national et vous devriez vérifier cette application sur le site Web MyGov.in, ou avec vos médecins locaux. «Il n’y a pas encore d’application officielle. Si quelqu’un tombe sur de fausses applications, il doit appeler le 1075 qui est un centre d’appels 24h / 24 et 7j / 7 pour la vaccination et les requêtes sur le logiciel CoWIN », a déclaré Mali.

Sugathan note que faux CoWIN les applications sont certainement une source de préoccupation et recommande la plus grande prudence à leur encontre.

«Nous avions vu cela avec Aarogya Setu ainsi que. Ces fausses applications ont pu passer des appels téléphoniques, enregistrer des vidéos et des appels. Ils peuvent également être des logiciels espions déguisés », a déclaré Sugathan.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport de pépins CoWIN causant autre chose qu’un ralentissement du processus de vaccination COVID-19. Le gouvernement du Maharashtra a repris sa campagne de vaccination à partir du 19 janvier et les autorités affirment que les problèmes qu’ils avaient soulevés semblent être résolus pour le moment. Même dans l’Haryana, alors que des problèmes mineurs ont été observés, la vaccination se poursuit.

Jusqu’à ce que le code source du CoWIN est ouverte au public, il sera difficile de déterminer les causes de ces problèmes. Tant que la campagne de vaccination ne s’interrompt pas, il semble que ces problèmes devront être traités au fur et à mesure qu’ils surviennent.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂