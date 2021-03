Des pré-embryons fabriqués dans un laboratoire pour étudier les anomalies congénitales pourraient stimuler la recherche et le débat éthique

18 mars 2021 09:58:47 IST

Pour la première fois, des scientifiques ont utilisé des cellules humaines pour créer des structures qui imitent les premiers stades de développement, ce qui, selon eux, ouvrira la voie à davantage de recherche sans se heurter aux restrictions sur l’utilisation de vrais embryons. Deux articles publiés mercredi dans la revue La nature détailler comment deux équipes de scientifiques ont indépendamment réalisé de telles structures Ils ont souligné que leur travail est uniquement destiné à la recherche et non à la reproduction, mais qu’il posera probablement de nouvelles questions éthiques. «Étudier le développement humain précoce est vraiment difficile. Il s’agit essentiellement d’une boîte noire», a déclaré Jun Wu, biologiste des cellules souches à l’Université du Texas, Southwestern Medical Center. «Nous pensons que notre modèle peut ouvrir ce champ», a-t-il dit, si «vous pouvez tester votre hypothèse sans utiliser d’embryons humains».

L’équipe de Wu a utilisé des cellules souches embryonnaires et la deuxième équipe a utilisé des cellules cutanées reprogrammées pour produire des boules de cellules qui ressemblent à l’un des premiers stades du développement humain. Ces boules, appelées blastocystes, se forment quelques jours après la fécondation d’un ovule, mais avant que les cellules ne se fixent à l’utérus pour devenir un embryon. Pour différencier leurs modèles des blastocystes créés par fécondation, les chercheurs appellent les structures «iBlastoïdes» et «blastoïdes humains».

« Ils ne devraient pas être considérés comme égaux à un blastocyste, bien qu’ils soient un excellent modèle pour certains aspects de la biologie », a déclaré Jose Polo, épigénéticien à l’Université Monash en Australie qui a dirigé la deuxième équipe de recherche.

Les deux groupes ont souligné que les structures qu’ils ont fabriquées n’étaient pas les mêmes que celles des embryons naturels et qu’il n’est pas clair s’ils pourraient se développer en embryons viables.

«Les blastoïdes sont moins efficaces en termes de génération de structures imitant les embryons humains à un stade ultérieur», a déclaré Wu, dont l’équipe a arrêté de cultiver la structure dans une culture après quatre jours.

Les scientifiques ont précédemment généré des structures similaires de cellules de souris dans un laboratoire, mais c’est la première fois qu’elles sont fabriquées à partir de cellules humaines. Les nouveaux modèles correspondent à environ trois à 10 jours après la fécondation, a déclaré Wu. L’année dernière, les chercheurs ont dévoilé des structures qui modélisent les cellules 18 à 21 jours après la fécondation.

La recherche impliquant des embryons humains et des blastocystes n’est actuellement pas éligible au financement fédéral aux États-Unis, et plusieurs États l’interdisent catégoriquement.

Certains scientifiques utilisent maintenant des blastocystes donnés par des cliniques de fertilité pour la recherche sur les causes de l’infertilité et des maladies congénitales. Le nouveau travail devrait leur permettre de faire de telles recherches à des échelles beaucoup plus grandes, a déclaré M. Polo.

«Cette capacité à travailler à grande échelle révolutionnera notre compréhension de ces premières étapes du développement humain», a déclaré M. Polo.

Les scientifiques ont souligné que leurs créations n’étaient pas destinées à être utilisées pour la reproduction humaine.

«Il n’y a pas d’implantation», a déclaré Amander Clark, biologiste des cellules souches à l’Université de Californie à Los Angeles qui a co-écrit l’article avec Polo. «Ces structures ne sont pas transférées vers un utérus ou une structure semblable à un utérus», a-t-elle déclaré. «Il n’y a pas de grossesse.»

La distinction entre les blastocystes dérivés de la fécondation et les structures créées dans un laboratoire n’est peut-être pas aussi claire, a déclaré Shoukhrat Mitalipov, embryologiste humain à l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon qui n’a pas participé à la recherche.

«Les deux groupes montrent à quel point ils ressemblent à de vrais embryons», a-t-il déclaré. «S’ils sont vraiment aussi bons que des embryons, devraient-ils être traités comme des embryons?»

«Cela pose de nouveaux problèmes éthiques», a-t-il déclaré. «Vont-ils être considérés comme des embryons humains? Des restrictions devraient-elles s’appliquer? »

Les scientifiques ont précédemment essayé de transformer les structures cellulaires de souris générées en laboratoire en embryons, mais ils n’ont pas réussi.

Le scénario optimal pour la recherche est de «se rapprocher le plus possible d’un véritable embryon pour pouvoir en tirer des leçons, mais pas d’un véritable embryon afin de ne pas entrer dans des débats sur le statut moral des embryons», a déclaré Alta Charo, un professeur émérite de droit et de bioéthique à l’Université du Wisconsin qui n’a pas participé aux travaux.

