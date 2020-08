Des portes pourquoi? La Toyota GR Super Sport peut utiliser un auvent

C’est au début de 2018 que nous avons découvert le Concept Toyota GR Super Sport, un hybride hyper-sportif sans précédent dérivé directement de la Toyota TS050 Hybrid – oui, celui-là, vainqueur des deux dernières éditions des 24 Heures du Mans.

Les spécifications doivent rester identiques à celles annoncées pour le concept, promettre: 1000 chevaux, résultant de la combinaison d’un V6 2.4 double turbo avec moteurs électriques, qui font partie du Toyota Hybrid System-Racing (THS-R), hérité directement de la TS050.

Les chances de voir ce «monstre» prendre la route restent très élevées, même si l’on prend en compte les conséquences de la pandémie, qui affectent également fortement l’industrie automobile.

C’est également l’intention de Toyota de participer à la nouvelle classe Hypercar du WEC, après avoir confirmé sa participation en juin de l’année dernière. Cela implique la production d’au moins 40 unités d’un modèle homologué pour la voie publique.

C’est également en juin 2019 que la vidéo présentée par Toyota Gazoo Racing a été publiée, où l’on peut voir le GR Super Sport rouler sur un circuit, avec la présence à la fois du président de Toyota, Akyo Toyoda, et de Shigeki Tomoyama, président de la société Gazoo Racing.

Des portes? Non, merci

Depuis lors, les nouvelles sur le développement de l’hypercar ont été pratiquement nulles, mais récemment, un nouveau brevet a été publié dans le registre des brevets qui pourrait être directement lié à l’hybride haute performance.

On peut voir dans le brevet plusieurs illustrations qui révèlent le fonctionnement d’une verrière pour une voiture. Et bien que la voiture elle-même n’ait pas les détails du GR Super Sport, son volume et ses proportions ne sont pas trompeurs: c’est une voiture avec un moteur arrière central, la même architecture que la voiture hyper sportive.

Ensuite, il y a cette possibilité que la version de série du Toyota GR Super Sport puisse se passer de portes pour accéder à son intérieur, en utilisant un auvent pour prendre sa place.

Autrement dit, au lieu de deux portes (une de chaque côté), dans le brevet, nous pouvons voir une seule pièce qui comprend non seulement les vitres latérales mais aussi le pare-brise, qui tourne vers le haut, avec la charnière (point où il tourne) situé devant le pare-brise.

Le modèle de production viendra-t-il quand même? Nous devrons attendre encore un peu.

Le nouveau Toyota GR Super Sport, en compétition, devait débuter ses essais sur circuit en juillet dernier, mais ceux-ci ont été reportés à octobre prochain.

Tout cela à cause de la pandémie, qui a également poussé le début de la saison 2020-21 du WEC à mars 2021, où nous pourrons assister aux débuts compétitifs de la nouvelle hypercar hybride japonaise.

