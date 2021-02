Des policiers suspendus après une vidéo de la police pulvérisant du poivre de Cayenne sur une fillette de 9 ans à Rochester, New York

Un nombre indéterminé de policiers à Rochester, New York, ont été suspendus lundi, un jour après la diffusion d’une vidéo montrant les autorités pulvérisant du poivre de Cayenne sur une fillette de 9 ans alors qu’elles répondaient à un rapport faisant état de «problèmes familiaux», ont indiqué des responsables.

Dans un communiqué, un porte-parole du maire Lovely Warren a déclaré que les suspensions, qui étaient immédiates, avaient été ordonnées après que Warren eut rencontré le chef de la police Cynthia Herriott-Sullivan. Les suspensions resteront en place jusqu’à ce qu’une enquête interne soit terminée, a déclaré le porte-parole.

Le nombre d’officiers suspendus n’était pas immédiatement clair. Le porte-parole n’a pas répondu à une demande de détails supplémentaires.

Lors d’une conférence de presse dimanche, Warren a déclaré aux journalistes que l’incident du 29 janvier n’était «pas quelque chose que nous ne devrions pas vouloir justifier». Elle a ajouté qu’elle avait vu le visage de son propre enfant face à la fillette de 9 ans.

La police a été appelée vendredi après-midi après avoir appris que la jeune fille menaçait de se faire du mal à elle-même et à sa mère, a déclaré dimanche le chef adjoint Andre Anderson aux journalistes.

Lorsque les agents ont tenté de faire monter la jeune fille dans une voiture de police pour l’emmener à l’hôpital, elle a résisté en donnant des coups de pied à l’un des agents, a déclaré Anderson.

La vidéo de la caméra corporelle publiée dimanche par le département de police montre les autorités menottant la jeune fille alors qu’elle crie à plusieurs reprises pour son père et refuse de monter dans le véhicule.

«Vous agissez comme un enfant», a déclaré l’un des policiers à un moment donné.

«Je suis une enfant», entend-elle répondre.

Dans la vidéo, on peut entendre des agents dire qu’ils la vaporiseraient de poivre si elle continuait à résister. Lorsqu’un officier l’a fait, a déclaré Anderson, les «effets de cela n’ont pas fonctionné».

On ne sait pas ce qui s’est passé avant ou après la vidéo, qui a été montée par la police, bien qu’Anderson ait déclaré que la fille avait finalement été emmenée à l’hôpital général de Rochester et relâchée.

Les agents de la vidéo n’ont pas été identifiés et des détails supplémentaires sur l’incident n’étaient pas immédiatement disponibles. Un message laissé au département de police de Rochester demandant un rapport d’incident n’a pas été retourné dimanche soir.

Le syndicat de la police de la ville n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais dans les commentaires cités par le Rochester Democrat & Chronicle, le président du syndicat Mike Mazzeo a déclaré que l’officier avait pris la décision de soumettre la jeune fille et avait agi d’une manière qui ne blessait pas. sa.

« Je ne dis pas qu’il n’y a pas de meilleures façons de faire les choses », a déclaré Mazzeo au journal. « Mais soyons réalistes sur ce à quoi nous sommes confrontés. … Ce n’est pas la télévision, ce n’est pas Hollywood. Nous n’avons pas une (situation) simple, où nous pouvons tendre la main et faire passer quelqu’un instantanément et se conformer. «

L’affrontement survient moins d’un an après la mort de Daniel Prude, 41 ans, alors qu’il était retenu par la police de Rochester avec une «cagoule» sur la tête.

Le chef du département de police et tout le personnel de commandement ont démissionné après la mort de Prude, et la ville a adopté des réformes d’application de la loi, y compris le déplacement de l’intervention en cas de crise du champ de la police.

La ville a lancé une équipe d’intervention «personne en crise» plus tôt ce mois-ci, selon l’affilié de NBC WHEC, mais elle n’a pas répondu à la confrontation de vendredi parce que l’appel initial au 911 ne le justifiait pas, a déclaré Warren.

«Il y a eu un certain nombre d’événements en même temps à cet endroit, qui ont tous nécessité une réponse de la police», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la ville vise à fournir une réponse conjointe entre la police et l’équipe de crise pour «améliorer la façon dont nous protégeons notre communauté».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.