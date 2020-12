Des policiers du Hampshire coupables de faute grave sur des bandes anti-LGBT

Six policiers ont été reconnus coupables de faute grave après que des propos racistes, sexistes et homophobes aient été enregistrés. (Envato)

Six policiers de l’Unité des crimes organisés graves de la police du Hampshire (SOCU) ont été reconnus coupables de faute grave après que leurs propos racistes, sexistes et homophobes aient été enregistrés.

Entre mars et avril 2018, un équipement d’enregistrement secret a été installé dans l’unité, basée à Basingstoke, après qu’un membre du personnel s’est plaint via le système de rapport confidentiel de la force.

Lors d’une audience d’inconduite policière en octobre 2020, il a été révélé que six policiers du Hampshire, dont deux officiers supérieurs de la SOCU, avaient été enregistrés à l’aide d’insultes racistes, transphobes et homophobes.

Accusés d’avoir enfreint les normes professionnelles, tous les six ont reconnu une faute, mais ont nié une faute grave.

Les policiers se sont moqués des personnes LGBT + en les qualifiant de «queers» et d ‘«horribles fagots transsexuels», en plaisantant également sur la noyade de migrants, en qualifiant un collègue noir de «race mixte» de chien avec des «faux documents nigérians» et en qualifiant les femmes de «salopes» et «putes».

Un officier aurait été enregistré en train de plaisanter sur un collègue noir «amené en Angleterre dans une caisse et déposé au zoo de Londres».

Poursuivant lors d’une audience le 14 décembre, Jason Beer QC a déclaré: «Même si nous avons des enregistrements pendant 24 jours, nous avons suffisamment de racisme et de sexisme pour durer toute une vie.»

Vendredi 18 décembre, les six hommes – le sergent-détective Oliver Lage, l’ancien PC Craig Bannerman, le PC James Oldfield et le sargeant-détective stagiaire Andrew Ferguson, et l’inspecteur-détective Tim Ireson et le sergent-détective Gregory Wilcox – ont été reconnus coupables de faute grave. , selon le BBC.

Un panel a répertorié les nombreuses incidences de faute grave, dont Ferguson a envoyé une image pornographique de la famille royale à ses collègues et Bannerman n’a pas contesté les abus «les plus graves».

Au moment de la lecture du verdict, Oldfield a interrompu le panel en disant: «Absolument incroyable… absurde.»

La police du Hampshire a déclaré que des mesures disciplinaires avaient également été prises contre 14 autres officiers et membres du personnel de la SOCU.

La force a déclaré que des sanctions pour les officiers seraient envisagées en janvier 2021, date à laquelle elle réagirait pleinement.

Michael Lane, commissaire de la police et de la criminalité du Hampshire, a déclaré: «Le Hampshire Constabulary et moi prenons et avons toujours pris cette question très au sérieux.»