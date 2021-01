Des PNJ plus intelligents dans GTA 6? La demande de brevet suggère des poursuites en voiture

Sera-ce dans GTA 6 donner une IA améliorée? Un nouveau brevet suggère une forte mise à jour concernant les personnages non joueurs. La société mère de Rockstar Games, Take-Two, a développé une nouvelle technologie qui pourrait également être utilisée dans « GTA 6 ». Tout indique le nouveau titre de rock star.

Qu’as-tu développé exactement? En détail, ce sont des mouvements contrôlés par ordinateur, Donc un Moyens de navigation virtuelle dans un environnement de jeuCe qui signifie, entre autres, le cheminement régulier et d’autres processus des PNJ.

Comme Redditor torrentialsnow l’a reconnu pour la première fois, le brevet était déjà en Octobre 2020 inscrit par Take-Two.

Le brevet fait-il nécessairement référence à GTA 6?

Non, à ce stade, il n’a pas été confirmé que le programme derrière le brevet concerne uniquement ou pas du tout « GTA 6 ». Cependant, il est très probable que les nouveaux codes trouveront leur place dans tous les nouveaux jeux qui reposent sur un tel moyen pour la navigation virtuelle de caractères informatiques. Cela inclut également « GTA VI » s’il est actuellement en développement.

Cependant, il existe toujours une indication spécifique pour laquelle le brevet devrait être installé dans le nouveau Grand Theft Auto.

La demande de brevet mentionne David Hynd (Directeur technique) et Simon Parr (AI Lead) connu pour Rockstar Nord sont actifs. C’est une indication directe que le brevet est lié au prochain jeu Rockstar et qu’il sera probablement « GTA 6 ».

De quel type de système de navigation s’agit-il?

En fait, il s’agit moins d’un système de navigation au sens strict que nous transportons avec nous dans notre smartphone, par exemple.

C’est en fait un programme qui se concentre sur cela Navigation et comportement des personnages non joueurs dans un environnement virtuel se rapporte. Les PNJ devraient donc pouvoir se déplacer de manière plus logique et authentique dans le monde du nouveau jeu.

On parle d’un nombre limité de PNJ (par exemple, le nombre de voitures X dans le jeu X) et que celles-ci seraient limitées par la mémoire ou la puissance de calcul. Mais le nouveau programme remédie de plusieurs manières:

«Vous pouvez conduire plus lentement dans les zones plus calmes ou effectuer certaines manœuvres sur des routes à voie unique pour éviter la circulation en sens inverse.»

Ce sera aussi très entrée en vigueur tardive de certains cas – par exemple la réaction aux obstacles. Donc, les PNJ sont censés utiliser ceci Type de route et circonstances sur la route peut reconnaître.

Cela inclut également le fait que Rues principales devrait présenter nettement plus de voitures que Les routes campagnardes.

« Les informations relatives au PNJ en question sont enregistrées pour chaque véhicule »qui sont ensuite traités par le système.

Et enfin, il y a un dernier indice qui pointe directement vers « GTA 6 ». Le système doit être Poursuites même que Tenez compte du trafic pouvez. Cela signifie que, par exemple, les policiers qui vous poursuivent ne conduisent pas dans des voitures innocentes ou directement dans les passants. Vous essayez alors de ne pas causer de dommages collatéraux et de vous soustraire.

« GTA 6 » n’a pas encore été officiellement annoncé par Rockstar Games.