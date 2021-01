Des pluies de météores à surveiller en 2021: des perséides, des géminides aux quadrantides

Le New York Times04 janv.2021 11:00:30 IST

Tout au long de l’année, alors que la Terre tourne autour du soleil, elle traverse des ruisseaux de débris cosmiques. Les pluies de météores qui en résultent peuvent illuminer le ciel nocturne du crépuscule à l’aube, et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être en attraper une.

Si vous apercevez une pluie de météores, ce que vous voyez vraiment, ce sont les restes de comètes glacées qui s’écrasent dans l’atmosphère terrestre. Les comètes sont un peu comme des boules de neige sales: en voyageant à travers le système solaire, elles laissent derrière elles une traînée poussiéreuse de roches et de glace qui persiste dans l’espace longtemps après leur départ. Lorsque la Terre traverse ces cascades de déchets de comètes, les morceaux de débris – qui peuvent être aussi petits que des grains de sable – percent le ciel à une vitesse telle qu’ils éclatent, créant un feu d’artifice céleste.

Une règle générale avec les pluies de météores: vous ne regardez jamais la Terre se croiser dans les vestiges de l’orbite la plus récente d’une comète. Au lieu de cela, les morceaux de gravure proviennent des passes précédentes. Par exemple, pendant la pluie de météores des Perséides, vous voyez des météores éjectés lorsque sa comète mère, la comète Swift-Tuttle, a été visitée en 1862 ou avant, et non à partir de son dernier passage en 1992.

En effet, selon Bill Cooke, un astronome du Meteoroid Environment Office de la NASA, les débris de l’orbite d’une comète mettent du temps à dériver vers une position où ils intersectent l’orbite de la Terre.

Le nom attaché à une pluie de météores est généralement lié à la constellation dans le ciel dont ils semblent provenir, connue sous le nom de leur radiant. Par exemple, la pluie de météores Orionid peut être trouvée dans le ciel lorsque les astronomes ont une bonne vue de la constellation d’Orion.

Comment regarder

La meilleure façon de voir une pluie de météores est de se rendre à un endroit offrant une vue dégagée sur tout le ciel nocturne. Idéalement, ce serait quelque part avec un ciel sombre, loin des lumières de la ville et de la circulation. Pour maximiser vos chances d’attraper le spectacle, recherchez un endroit offrant une vue large et dégagée.

Des morceaux et des morceaux de pluies de météores sont visibles pendant une certaine période, mais ils culminent vraiment du crépuscule à l’aube sur quelques jours. Ces jours-là, l’orbite de la Terre traverse la partie la plus épaisse du flux cosmique. Les pluies de météores peuvent varier aux heures de pointe, certaines atteignant leur maximum pendant quelques heures seulement et d’autres pendant plusieurs nuits. Les averses ont tendance à être plus visibles après minuit et avant l’aube.

Il est préférable d’utiliser votre œil nu pour repérer une pluie de météores. Les jumelles ou les télescopes ont tendance à limiter votre champ de vision. Vous devrez peut-être passer environ une demi-heure dans l’obscurité pour permettre à vos yeux de s’habituer à la lumière réduite.

Les astronomes doivent être avertis que trop de clair de lune et le temps peuvent obscurcir une pluie de météores. Vous pouvez vérifier la phase de la lune et votre bulletin météo local pour voir si vous aurez un bon spectacle.

Si votre ciel local ne s’allume pas, il y a parfois des diffusions en direct de météores en ligne, comme celles hébergées par la NASA ou Slooh.

Bien que l’Organisation internationale des météores répertorie une variété de pluies de météores pouvant être vues, vous trouverez ci-dessous les averses les plus susceptibles d’être visibles dans le ciel cette année. Les dates de pointe peuvent changer au cours de l’année à mesure que les astronomes mettent à jour leurs estimations.

Les quadrantides

Actif du 28 décembre au 12 janvier. Pics autour du 2 au 3 janvier.

Les Quadrantids diffusent leur propre feu d’artifice du Nouvel An. Comparées à la plupart des autres pluies de météores, elles sont inhabituelles car on pense qu’elles proviennent d’un astéroïde. Ils ont tendance à être plus pâles avec moins de stries dans le ciel que les autres sur cette liste.

Les Lyrides

Actif du 14 avril au 30 avril. Pics autour du 21 au 22 avril.

Il y a des enregistrements d’anciens astronomes chinois repérant ces éclats de lumière il y a plus de 2700 ans. Ils flambent dans le ciel à environ 107 000 mph et explosent à environ 55 miles dans l’atmosphère de la planète. Cette douche provient de la comète Thatcher, qui voyage autour du soleil environ tous les 415 ans. Son dernier voyage remonte à 1861 et son prochain rendez-vous près du soleil sera en 2276.

Les aquariides Eta

Actif du 19 avril au 28 mai. Pics autour du 4 au 5 mai.

Les Eta Aquariids, également connus sous le nom de Eta Aquarids, sont l’une des deux pluies de météores de la comète de Halley. Sa douche sœur, les Orionides, culminera en octobre. Les taches des aquariides Eta traversent le ciel à environ 148 000 mph, ce qui en fait l’une des pluies de météores les plus rapides. Son affichage est mieux vu de l’hémisphère sud où les gens apprécient normalement entre 20 et 30 météores par heure pendant son apogée. L’hémisphère nord a tendance à en voir environ deux fois moins.

Les aquariides du delta du sud

Actif du 12 juillet au 23 août. Pics autour du 28 au 29 juillet.

Ils proviennent de la comète 96P Machholz, qui passe au soleil tous les cinq ans. Ses météores, dont le nombre est compris entre 10 et 20 par heure, sont les plus visibles avant l’aube, entre 2 et 3 heures du matin. Il a tendance à être plus visible depuis l’hémisphère sud.

Les Perséides

Actif du 17 juillet au 24 août. Pics autour du 11 au 12 août.

Les Perséides éclairent le ciel nocturne lorsque la Terre se heurte à des morceaux de débris cosmiques laissés par la comète Swift-Tuttle. La boule de neige sale mesure 17 miles de large et met environ 133 ans en orbite autour du soleil. Son dernier essai remonte à 1992.

Habituellement, entre 160 et 200 météores éblouissent dans l’atmosphère terrestre toutes les heures pendant le pic de l’affichage. Ils zooment dans l’atmosphère à environ 133 000 mph et éclatent à environ 60 miles au-dessus.

Les orionides

Actif à partir du 2 octobre. au 7 novembre. Pics autour du 19-20 octobre.

Les Orionides sont un rappel à la pluie de météores Eta Aquariid, qui culmine en mai. Les deux proviennent de matière cosmique crachée par la comète de Halley. Étant donné que la célébrité céleste tourne autour de la Terre une fois tous les 76 ans, les averses de ce week-end sont votre chance de voir les restes de la comète jusqu’à ce que la vraie affaire passe ensuite en 2061.

Les Léonides

Actif du 6 novembre au 30 novembre. Pics autour du 16 au 17 novembre.

Les Léonides sont l’une des pluies de météores les plus éblouissantes et, toutes les quelques décennies, elles produisent une tempête de météores où plus de 1000 météores peuvent être vus par heure. Croisez les doigts pour avoir de la chance – la dernière fois que les Léonides étaient aussi forts, c’était en 2002. Sa comète mère s’appelle Comet-Temple / Tuttle et elle tourne autour du soleil tous les 33 ans.

Les Géminides

Actif du 4 décembre au 20 décembre. Pics autour du 13 au 14 décembre.

On pense que les Géminides, ainsi que les Quadrantides qui ont culminé en janvier, ne proviennent pas de comètes, mais de roches spatiales ressemblant à des astéroïdes. On pense que les Géminides ont été produits par un objet appelé 3200 Phaethon. Si vous parvenez à les voir, cette pluie de météores peut égayer le ciel nocturne avec entre 120 et 160 météores par heure.

Les Ursides

Actif du 17 décembre au 26 décembre. Pics autour du 21 au 22 décembre.

Les Ursides ont tendance à illuminer le ciel nocturne autour du solstice d’hiver dans l’hémisphère nord. Ils ne tirent que 10 à 20 météores par heure. Ils semblent rayonner d’Ursa Minor et proviennent de la comète 8P / Tuttle.

