Des photos montreraient Amber Heard en train d’embrasser Cara Delevingne alors qu’elle était mariée à Johnny Depp

Des photos divulguées ont émergé qui montreraient Amber Heard et Cara Delevingne s’embrassant dans un ascenseur en 2016.

Les images non vérifiées montrent deux femmes debout dans un ascenseur, qui se trouverait dans le Eastern Columbia Building du centre-ville de Los Angeles, où Heard et Depp ont partagé un penthouse pendant leur mariage.

Les photos semblent prouver qu’Amber Heard et Cara Delevingne se sont embrassées pendant que Heard et Depp étaient mariés.

Dans les images granuleuses et non vérifiées, qui semblent avoir été capturées par une caméra de sécurité à l’intérieur de l’ascenseur, une femme ressemblant à Heard semble placer son bras autour de l’épaule d’une autre femme, ressemblant à Delevingne, avant de se pencher pour un baiser.

Le divorce de Depp et Heard n’a été finalisé qu’en 2017, mais on ne sait pas exactement quand les images ont été prises, ce qui signifie que le couple a peut-être déjà été séparé.

On ne sait pas non plus pourquoi les images sont publiées maintenant.

Les images ont été partagées pour la première fois par YouTuber Andy Signore dans son émission « Popcorned Planet », et l’emplacement de l’ascenseur a apparemment été confirmé par Ami Goodheart, un costumier hollywoodien et résident du même bâtiment.

« Je regarde les pommettes, je regarde les sourcils. Les sourcils, vous savez comment elle a ces sourcils très proéminents. Vous me montrez des photos d’Amber Heard et Cara Delevingne en train de s’embrasser dans mon ascenseur en bas, et vache sacrée, qu’est-ce que c’est que ça ? » Goodheart a déclaré dans la vidéo.

En parlant des images sans date ni horodatage, elle a ajouté: « Elle vivait ici, dans ses penthouses. Ce sont les penthouses de Johnny, qu’il possédait, dans lesquels elle vivait. »

Amber Heard, Cara Delevigne et Elon Musk auraient eu une relation amoureuse.

Auparavant, Delevingne, Heard et Elon Musk auraient eu un trio, bien que Musk lui-même l’ait nié plus tard.

Dans des documents juridiques, il a été affirmé que Heard, Musk et Delevingne auraient été impliqués dans une relation secrète à trois en 2016.

Dans ces mêmes documents, il était également allégué que la liaison de Heard avec Musk avait commencé avant sa séparation avec Depp en mai de la même année.

Dans une déclaration à Page Six, Musk a nié les allégations, disant: « Cara et moi sommes amis, mais nous n’avons jamais été intimes. Elle le confirmerait. »

« De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu’Amber et moi n’avons commencé à sortir qu’environ un mois après sa demande de divorce. Je ne pense pas avoir été à proximité d’Amber pendant leur mariage ! »

Il y avait aussi des images de Heard, dans le prétendu même ascenseur de son immeuble de Los Angeles, avec James Franco.

Franco a été mentionné lors du procès en diffamation de Depp contre Heard en mai 2022, après que Heard ait affirmé que son ex-mari était jaloux de sa relation avec Franco.

Des images de surveillance de l’ascenseur ont été montrées au tribunal, montrant que Heard avait envoyé Franco dans son immeuble le 22 mai 2016, la veille de sa demande de divorce avec Depp.

Dans les images, Franco et Heard ont été vus se reposant mutuellement la tête l’un sur l’autre pendant le trajet en ascenseur.

Heard a également été vue avec Musk dans l’ascenseur de l’immeuble où elle vivait avec Depp.

Sur une image, on peut voir Musk draper ses bras autour de Heard, qui semblait porter un maillot de bain et une serviette. Elle lui rend l’affection en se penchant pour placer ses mains sur la jambe ou la taille de Musk, qui portait un T-shirt foncé et un jean.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.