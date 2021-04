Des photos filtrées qui prouvent ce qui s’est réellement passé entre Johnny Depp et Amber Heard

Le conflit entre Johnny Depp et Amber Heard a un nouvel épisode et la guerre médiatique est loin d’être terminée. Les stars de cinéma attendent le verdict final qui sera l’année prochaine, mais en attendant ils essaient de nettoyer leur image pour poursuivre leur carrière artistique. Pour le moment, l’acteur était le plus touché au travail et c’est pourquoi il s’efforce de prouver son innocence au public. Au cours des dernières heures, des photos ont été divulguées qui, selon sa défense, prouvent ce qui s’est réellement passé dans le mariage en difficulté.. De quoi s’agit-il?

le Courrier quotidien d’Angleterre a annoncé ce vendredi que c’était fait avec photos et vidéos inédites de l’incident entre les acteurs qui ont eu lieu 21 mai 2016. L’actrice a dénoncé qu’à cette occasion a été agressée physiquement par son mari et a utilisé le fait pour demander le divorce la même année. L’interprète de Pirates des Caraïbes a rejeté la demande et maintenant ses avocats disent que les images divulguées prouvent ce qui s’est passé cette nuit-là.

Courrier quotidien



Courrier quotidien



La preuve a été fournie par le Département de police de Los Angeles, qui a visité le luxueux appartement à cette occasion avec quatre officiers. En plus des photos, les flics ont noté qu’ils avaient inspecté l’ensemble de la propriété de 1,5 million de dollars, mais Ils n’ont vu aucune blessure, vandalisme, violence, dommage, tâche ou preuve d’un crime.

Ces révélations sont un argument suffisant pour que les avocats de Depp prétendent que la femme a menti. « Amber et ses amis ont décrit une scène de crime chaotique et désordonnée, mais les photos de la police de Los Angeles récemment publiées montrent sans ambiguïté que le grenier n’était pas endommagé et que leur témoignage était encore un mensonge grandiose. »Adam Waldman, le défenseur de l’acteur, a déclaré au Daily Mail.

Courrier quotidien



Courrier quotidien



D’un autre côté, Les avocats de la star d’Aquaman ont fait remarquer qu’ils avaient fourni au tribunal des images de la scène de l’incident, où vois-tu cadres photo cassés verre brisé et vin renversé sur le plancher de bois franc et les tapis.

Les accusations croisées constantes entre les artistes auront leur verdict final le 11 avril 2022, lorsque le procès se tiendra dans le comté de Fairfax en Virginie. Bien que l’acteur tente de montrer son innocence avec les images divulguées, il est également vrai que lors du litige avec The Sun, 12 attaques de l’acteur contre sa femme ont été prouvées.