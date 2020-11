Des photos des coulisses montrent une nouvelle classe à Constance

Gardez vos smartphones, Upper East Siders. Votre blogueuse de potins anonyme préférée est de retour et elle est prête à accueillir une nouvelle classe d’étudiants de première année à la Constance Billard School for Girls et à St. Jude’s School for Boys. C’est vrai, Une fille bavarde revient à la télévision après près de 10 ans d’arrêt des ondes, et les photos des coulisses dévoilent quelques grandes révélations.

De beaucoup moins de bandeaux à une distribution plus diversifiée et un scénario plus audacieux, des scoops en coulisses et de nouvelles photos révèlent à quel point l’Upper East Side a radicalement changé depuis que nous avons dit au revoir à Serena, Blair, Dan, Nate, Jenny, Chuck. , et le reste du Une fille bavarde jeter.

(De gauche à droite) Evan Mock, Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Eli Brown, Jordan Alexander, Zion Moreno et Savannah Lee Smith | Gotham / Getty Images

De 2012 à 2021: que s’est-il passé à la fin de l’original «Gossip Girl»?

Tout a commencé en 2007 lorsque Serena Van der Woodsen (jouée par Blake Lively) est revenue à Manhattan après que son frère Eric ait connu une crise de santé mentale. Dans ce premier épisode, nous rencontrons son meilleur ami Blair Waldorf (Leighton Meester), le jock populaire Nate Archibald (Chace Crawford), le coureur de jupons en série Chuck Bass (Ed Westwick) et les outsiders sociaux Dan Humphrey (Penn Badgley) et Jenny Humphrey (Taylor Momsen) ).

Au cours des six prochaines années, chaque personnage doit faire face à une litanie d’événements dramatiques alors qu’ils naviguent chacun dans leur paysage d’élite new-yorkais, des surdoses de drogue à la tentative de meurtre. Tout en étant suivi (et documenté) par la blogueuse éponyme de Gossip Girl (Kristen Bell).

dans le Une fille bavarde finale de la série, une tournure controversée révèle que Dan Humphrey a toujours été le blogueur bavard. Nous sautons ensuite cinq ans en avant et voyons comment la vie de chaque personnage se déroule. Tout le monde obtient une fin apparemment bien rangée – sinon heureuse. Par exemple, nous voyons Dan et Serena se marier enfin. Avec une conclusion aussi claire, pourquoi Une fille bavarde en cours de redémarrage? Il s’avère que le nouveau Une fille bavarde n’est pas en fait un redémarrage.

Accueillir la nouvelle classe de première année de St.Jude’s et Constance Billard

Pensez au nouveau Une fille bavarde comme moins d’un redémarrage, et plus d’une extension.

Il se déroulera toujours dans le même univers que l’original Une fille bavarde, jusqu’au fait que les personnages fréquentent tous les mêmes écoles riches et exclusives que nous avons vues précédemment. Et oui, E! rapporte que Kristen Bell reviendra comme la voix du blogueur anonyme qui hante chacun de leurs mouvements.

Mais c’est là que les similitudes commencent à se terminer.

Tout d’abord, le réseau: les producteurs déplacent l’émission de son domicile d’origine à The CW à la plate-forme de streaming en ligne HBO Max. Cela signifie que – libérés des contraintes de la télévision de jour – les producteurs de l’émission peuvent repousser encore plus les limites. Alors que l’original Une fille bavarde était controversé, le Conseil de la télévision des parents faisant pression pour que l’émission soit interdite en raison de ses intrigues risquées, le nouveau Une fille bavarde peut rendre son prédécesseur apprivoisé.

«Nous sommes ravis de pouvoir nous raconter une version différente de l’histoire, et avec différents niveaux de restrictions», explique le producteur exécutif Joshua Safran dans une interview avec E !.

L’autre changement majeur concernera les scénarios. En 2017, Safran a déclaré à Vulture que l’un de ses plus grands regrets était de ne pas présenter plus d’éléments d’histoire LGBTQ, ainsi que de se soustraire à certaines intrigues impliquant le sexe et la sexualité. Des sources rapportent que tout cela changera avec le nouveau Une fille bavarde.

«Il y a beaucoup de contenu queer dans cette émission», a déclaré Safran à E! dans une récente interview. Il a également suggéré que la nouvelle émission s’attaquerait aux problèmes sociaux actuels et urgents, tels que les inégalités. «Il s’agit en grande partie de la façon dont le monde ressemble maintenant, d’où viennent la richesse et les privilèges et comment vous gérez cela», ajoute-t-il.

Enfin, la nouvelle émission comprendra des discussions sur les médias sociaux et la renommée en ligne. « [That] n’était pas du tout possible la première fois », a déclaré Safran. «J’ai juste l’impression qu’il y a tellement de choses à regarder.»

Jetez un œil à la nouvelle distribution diversifiée de « Gossip Girl »

Photos de la nouvelle distribution de Une fille bavarde est arrivé. Finis les fils tout blancs, les bandeaux omniprésents et les costumes à carreaux parfaitement pressés. À leur place, nous avons Zion Moreno, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Eli Brown, Jordan Alexander, Evan Mock et Savannah Smith.

Contrairement à l’original Une fille bavarde Cast, beaucoup de ces acteurs s’identifient comme BIPOC ou LGBTQ, restant fidèles au vœu de Safran d’avoir une série télévisée plus diversifiée cette fois-ci.

De nouvelles photos révèlent également que les personnages ont abandonné leurs tenues parfaitement coiffées et entretenues. Une fille bavarde a toujours beaucoup misé sur la mode pour informer chaque scène et transmettre quelque chose sur chaque personnage, et ce n’est pas différent cette fois-ci.

«Tout le monde devrait regarder le redémarrage pour regarder les vêtements», a déclaré le créateur de costumes Eric Daman dans une interview avec Variety. Il dit que la mode sera plus diversifiée et non conventionnelle pour refléter nos temps modernes et aussi l’approche remaniée du spectacle. «C’est excitant de pouvoir réinventer et jouer avec le genre, les normes de genre et ce que cela signifie à l’intérieur des costumes», explique Daman. « [We are] en ajoutant plus de pièces non sexistes et en les rendant contemporaines et inclusives. »