Des photos de profil personnalisées pour les personnes vaccinées arrivent sur Facebook: à quoi elles servent et comment les obtenir

Le thème de Vaccins contre le covid est voué à rester central pendant des mois, entre l’attente de l’arrivée des doses, une machine organisationnelle non sans lacunes et la réticence de la part même d’une petite partie de la population à subir les injections qui mettront fin à la phase d’urgence de la pandémie. Celui de non-vax en fait, c’est le seul problème que tout le monde peut essayer de surmonter, en donnant un bon exemple même à ceux qui sont sceptiques quant à l’efficacité ou à la sécurité des personnes âgées; Pour cette raison Facebook lance une initiative qui permettra à chacun de montrer aux amis et aux contacts votre confiance dans le système: de nouveaux cadres qui vous permettent de personnaliser votre photo de profil avec des badges pour ceux qui ont déjà été vaccinés ou prévoient de se faire vacciner bientôt.

Le principe derrière l’initiative a été expliqué par Facebook dans le post public pour lancer l’initiative: le meilleur moyen de convaincre les petits mais non négligeables pourcentage de sceptiques est de leur montrer que la majorité de leurs contacts et amis font plutôt confiance aux vaccins. D’une part, savants et chercheurs s’accordent sur l’efficacité et l’innocuité de toutes les préparations en circulation; d’autre part, les difficultés liées à un an de lock-out ont exaspéré plusieurs esprits et a déclenché un sentiment généralisé de méfiance envers les institutions.

Si à ce stade il est évident que les raisons de la science n’ont plus de prise sur une partie de la population, il n’en demeure pas moins qu’un encouragement peut encore venir. par les gens dont vous êtes proche. Tous les contacts sur Facebook ne sont évidemment pas des amis fraternels ou des personnes en qui vous auriez confiance aveuglément, mais voir sur les photos de profil que beaucoup se font vacciner ou ont l’intention de le faire peut aider à convaincre même les plus sceptiques qu’il est peut-être approprié de prendre rendez-vous pour votre dose.

Comment ajouter le cadre vacciné à la photo de profil sur Facebook

La nouveauté est en cours de sortie et apparaîtra dans l’application à partir des prochains jours. Pour le trouver, suivez simplement la procédure normale pour ajouter un cadre à votre photo de profil Facebook: depuis l’application, appuyez simplement sur la photo sur votre page, puis choisissez l’option Ajouter une raison. Le nouveau cadre apparaîtra parmi ceux promus directement par Facebook, en deux variantes: le premier pour ceux qui ont déjà été vaccinés avec les mots «je suis vacciné», et le second avec une exhortation générique à se faire vacciner.

Lorsque l’initiative aura pris racine, Facebook en proposera une dans une section spéciale de l’application liste des amis qui ont adopté le nouveau cadre, afin de mettre en lumière tous ceux de leurs contacts qui soutiennent la cause des vaccins.

