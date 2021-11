Des photographies supplémentaires de Doctor Strange 2 peuvent inclure des camées majeurs

Docteur Strange dans le multivers de la folie est un projet ambitieux qui montrera comment Stephen Strange, Wong et Scarlet Witch doivent faire face aux conséquences du multivers. Rappelons-nous : la série de Disney+, Loki et et si… ?, a établi cette nouvelle réalité dans le Univers cinématographique Marvel. Tout a commencé lorsqu’une variante de Loki assassiné Kang, le protecteur de la chronologie sacrée.

Le film Strange est en pleine production et des photographies supplémentaires sont prévues en ce moment. Certaines rumeurs disent qu’il y a des scènes complètement nouvelles écrites pour l’occasion. Il existe également des arguments qui suggèrent la possibilité qu’ils vont filmer quelque chose qui n’a pas pu être terminé avant en raison de la pandémie de COVID-19.

Doctor Strange pourrait ajouter des camées importants

La chose la plus frappante est la rumeur qui indique la chance que des camées importants soient ajoutés à la suite du Sorcier Suprême. Dans ce cas, nous parlons d’acteurs qui font déjà partie du Univers cinématographique Marvel et qu’ils ne pouvaient pas être avant parce que leurs agendas avec cette même étude les avaient occupés. Intéressant! Qui peuvent-ils être ? Peut-être Loki…

Ils parlent aussi d’une alternative frappante : apparemment la photographie supplémentaire aurait, parmi toutes les œuvres, l’obligation de terminer un « Scène cruciale » pour l’intrigue de la bande de Stephen Strange. Nous avons déjà vu dans l’entrée originale du personnage que les séquences de sa franchise sont pleines d’un fantasme à nous couper le souffle. Y aura-t-il quelque chose de plus de cette qualité dans cette suite ?

Ce qui est certain, c’est que Docteur Strange dans le multivers de la folie est un projet très attendu par les adeptes de la Univers cinématographique Marvel. D’autant plus avec la participation du Sorcier Suprême à Spider-Man : Pas de chemin à la maison. La phase 4 du MCU commence « exploit » et le public sera témoin du plan qui Kevin Feige et leurs équipes créatives ont pour cette marque au cinéma.

