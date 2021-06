Le « Stonehenge » d’Allemagne, un site ancien connu pour son utilisation rituelle et ses enterrements humains horribles, servait également un autre objectif : certaines personnes l’appelaient leur chez-soi, selon les archéologues qui y ont récemment trouvé des preuves d’habitations résidentielles.

Les archéologues ont mis au jour les restes de deux maisons, ainsi que 20 fossés et deux sépultures humaines lors de fouilles qui ont commencé en mai, Le quotidien du patrimoine a rapporté . Encouragés, ils ont continué à creuser et ont trouvé d’autres maisons, portant le total à 130 habitations découvertes sur le site.

Les fouilles sont en cours, mais les chercheurs espèrent que ces découvertes et d’autres feront la lumière sur la relation entre l’espace rituel et l’aspect résidentiel du site, selon Heritage Daily.

En rapport: Photos : des crânes de l’âge de pierre trouvés sur des pieux en bois

Les chercheurs connaissent le Royaume-Uni Stonehenge pendant des siècles, mais les archéologues n’ont pris connaissance du henge allemand – un monument préhistorique circulaire construit avec des marqueurs en bois ou en pierre – qu’en 1991, lorsque des personnes survolant le site en avion l’ont remarqué.

Le henge allemand est situé près du village de Pömmelte, à environ 85 miles (136 kilomètres) au sud-ouest de Berlin, ce qui lui a valu le nom de Ringheiligtum Pömmelte, qui signifie en allemand « Ring Sanctuary of Pömmelte ». Les poteaux en bois du sanctuaire étaient autrefois disposés en plusieurs cercles concentriques, le plus grand mesurant environ 115 mètres de diamètre, Science en direct signalée précédemment . Cela signifie que Ringheiligtum Pömmelte était légèrement plus grand que Stonehenge au Royaume-Uni, qui s’étend sur un peu plus de 100 m de diamètre, selon English Heritage , une organisation caritative qui aide à protéger des centaines de sites historiques en Angleterre.

Les restes d’anciennes habitations ont été trouvés à Ringheiligtum Pömmelte, qui a été reconstruit à l’époque moderne après sa découverte en 1991. (Crédit image : Peter Gercke/DPA/AFP via Getty Images)

Alors que le Royaume-Uni Stonehenge détient d’anciennes sépultures incinérées , les archéologues ont trouvé des sépultures plus macabres sur le site allemand, y compris des sépultures contenant les os brisés d’enfants, d’adolescents et de femmes, qui pourraient avoir été brutalement tués dans le cadre de rituels de sacrifice humain, selon une étude de 2018 publiée dans le journal Antiquité . Les excavatrices ont également précédemment trouvé des haches, des récipients à boire, des ossements d’animaux abattus et des moulins à pierre appelés querns enterrés sur le site allemand, selon l’étude de l’Antiquité.

Cependant, la nouvelle découverte est la première instance d’une zone résidentielle sur le site, qui date de la fin de la période néolithique (fin de l’âge de pierre) au début de l’âge du bronze, ou d’environ 2300 avant JC jusqu’en 2050 avant JC, quand elle a été détruite.

Les archéologues prévoient de poursuivre les fouilles à Ringheiligtum Pömmelte en octobre 2021, a rapporté Heritage Daily. D’après ce qu’ils savent à ce jour, les archéologues pensent que Ringheiligtum Pömmelte a organisé des célébrations pour des événements astronomiques, tels que le solstices et équinoxes , et a servi de centre pour les enterrements et les rituels. Maintenant, il semble que c’était aussi une ferme pour les anciens habitants.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.