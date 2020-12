Des personnes LGBT partagent des photos de leur enfance pour inspirer la prochaine génération

Les personnes LGBT + ont partagé des histoires d’eux en tant qu’enfants pour inspirer les jeunes queer dans le cadre d’une campagne caritative en Grande-Bretagne. (Photographie de stock via Elements Envato)

Les Britanniques LGBT + encouragent les autres membres de la communauté à partager des photos de leur jeune moi pour sensibiliser à la nécessité de modèles de rôle queer positifs.

Lancée mercredi 9 décembre par l’organisation caritative britannique pour la jeunesse LGBT + Just Like Us, la campagne Younger Me se déroulera tout au long du mois de décembre pour aider les jeunes queer isolés chez eux cet hiver en raison du coronavirus déchaîné.

Avec des boîtes de nuit et des centres communautaires – des bouées de sauvetage pour les personnes LGBT + – toujours fermées et des mesures de verrouillage obligeant beaucoup de personnes à rester isolées de leurs pairs et d’autres relations réelles, la campagne vise à inspirer les jeunes.

D’innombrables personnes homosexuelles ont partagé des photos d’eux-mêmes des années précédentes sur Twitter – les yeux souvent rouges du flash de l’appareil photo, les choix de mode souvent discutables – et ont souligné la nécessité de programmes d’éducation inclusive.

Beaucoup ont réfléchi à ce que c’était que de grandir à l’époque de l’article 28, la législation obsédante qui interdisait aux autorités locales et aux écoles de «promouvoir» l’homosexualité, et comment cela les façonnait en tant qu’individus.

Beaucoup ont noté que leur moi adulte leur semblerait être un héros, voire une impossibilité, pour eux en tant qu’enfants.

Si tu as dit #YoungerMe qui je serais aujourd’hui, #YoungerMe ne vous croirait pas. Pourquoi aurais-je? Je ne connaissais pas de personnes LGBT + noires qui grandissaient. Je ne connaissais aucune personne LGBT +, point final. Si @JustLikeUsUK existait à l’époque, cela m’aurait donné la validation dont j’avais désespérément besoin. pic.twitter.com/V9Ho6FzSct – #TwoTwosPodcast | Gentlewoman (@NotNanalise) 9 décembre 2020

@JustLikeUsUK #YoungerMe est une chose tellement brillante Tout comme nous aurait aidé à montrer à la jeune River que peu importe ses efforts, elle n’obtiendra jamais le soutien de sa famille et c’est normal parce que sa vraie famille est celle qu’elle choisit 🙌🙌 pic.twitter.com/8xhwv08T8N – Rivière💖🏳️‍⚧️ (@ Rivershaw95) 9 décembre 2020

L’auteur non binaire Jamie Windust, qui a pris part à la campagne, a déclaré: «Plus jeune, je n’ai pas pu voir le bois des arbres.

«Tant d’entre nous, quand nous sommes plus jeunes, ont le sentiment que l’avenir est impossible à obtenir en raison de la manière dont notre environnement nous limite. Nous avons eu du mal à imaginer un avenir où nous pourrions simplement exister, être bruyants, être impétueux et être trans.

« Peu importe le temps que cela prend, ou si vous êtes absent, votre identité vous appartient pour la posséder et la parcourir et nous sommes tous ici avec vous. »

#YoungerMe je n’ai jamais parlé, je n’ai jamais rien contesté et je me suis senti complètement dans le noir. Pas autorisé à sortir ou à me sentir. Mais maintenant, il est important de reconnaître le chemin parcouru en tant que personnes trans et queer. Je sais maintenant que nous ne sommes jamais seuls. – Jamie Windust (@jamie_windust) 9 décembre 2020

#YoungerMepremier jour à l’école – des moments difficiles m’attendaient. Les choses auraient pu être très différentes avec une éducation compatissante axée sur les LGBTQ. le @JustLikeUsUK une campagne pour une éducation inclusive et des modèles de rôle positifs est essentielle. Les enfants LGBTQ + méritent des souvenirs plus heureux. pic.twitter.com/iIevxUcO1e – Justin Myers (@theguyliner) 11 décembre 2020

UNE #YoungerMe aurait eu son esprit époustouflé qu’il pouvait être tout à la fois heureux, gay et chrétien. @JustLikeUsUK font un travail important. #FaithfullyLGBT 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/dkucbQdQWH – Sam Norris (@talesofsamwise) 11 décembre 2020

Soutenez le @JustLikeUsUK #YoungerMe campagne pour rendre les écoles plus inclusives. Je suis allé dans une école de garçons difficile et ce n’était pas un environnement amusant pour lutter contre des émotions déroutantes. Si j’avais eu JLU, je ne pense pas que j’aurais été aussi seul en essayant de comprendre mes sentiments. pic.twitter.com/7F4vgfDV6d – Dan Vo (@DanNouveau) 9 décembre 2020

#YoungerMe Je n’ai pas compris ce que cela signifiait d’être queer, que ma présentation de genre était différente de ma sexualité. Elle ne savait pas non plus ce qu’était une sexualité. Grâce à la section 28, je n’ai pas réalisé que j’étais queer / pan jusqu’à l’âge de 25 ans. Les enfants ont un besoin urgent d’apprendre la vie des LGBT. pic.twitter.com/mRBaRneA7t – Brit Clayton (@britldn) 9 décembre 2020

Divina de Campo et des dizaines d’autres réfléchissent à la campagne LGBT + for Younger Me.

Une cavalcade d’influenceurs LGBT + a participé à la campagne, notamment Drag Race UK star Divina de Campo. Elle a réfléchi à Espion numérique comment son implication avec Just Like Us l’a aidée à réaliser à quel point elle a progressé en tant que personne.

«Si les choses qui étaient en place maintenant étaient en place quand j’avais cet âge, je pense que je serais une personne beaucoup moins endommagée», dit-elle.

«Ce qui ressemble à« malheur à moi », mais je ne me sens pas du tout comme ça. J’ai traversé des moments vraiment merdiques, mais ça va!

«Si vous travaillez dur et que vous vous concentrez sur ce que vous voulez, et que vous optez pour cela, alors tout se passe bien.»

Alors que la Grande-Bretagne a fait des sauts et des limites avec ses changements législatifs pour les droits LGBT +, grandir queer est encore inacceptable, a expliqué le directeur général de Just Like Us, Dominic Arnall.

«Just Like Us a hâte de mettre en lumière le besoin vital d’une éducation inclusive pour transformer la vie des jeunes LGBT +», a-t-il déclaré.