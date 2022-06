Des personnalités Marvel qui ont défendu Chris Pratt pour les critiques sur les réseaux sociaux

MERVEILLE

James Gunn a soutenu l’acteur des Gardiens de la Galaxie après la phrase malheureuse sur sa fille avec Katherine Schwarzenegger. Quels autres acteurs défendent leur collègue ?

© GettyPas seulement James Gunn : les acteurs Marvel qui ont défendu Chris Pratt.

Suivez la polémique avec Chris Pratt dans l’un de ses meilleurs moments de travail. Il vient de sortir Jurassic World : Dominion et il est sur le point de se lancer La liste des terminaux Oui Thor : Amour et tonnerre. Pourtant, dans sa vie personnelle, tout ne va pas pour le mieux : l’acteur vient de révéler à quel point il a souffert après une phrase malheureuse. Il y a des années, il a fait remarquer le privilège d’avoir un « fille en bonne santé » avec ton partenaire katherine schwarzeneggeramenant le public à faire la différence avec Jack, le fils de son premier mariage avec Anna Faris, qui est né prématuré et avec des problèmes cognitifs.

En ce sens, les internautes l’ont sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux. A propos, James Gunn -Directeur de gardiens de la Galaxie– il l’a défendu en dialogue avec Men’s Health : «Cela m’exaspère absolument. Chris est d’une gentillesse indescriptible avec les gens. Il se met en quatre pour aider les enfants, c’est un père particulièrement aimant. Il y a beaucoup de choses que les gens ont littéralement inventées à son sujetsur sa politique, sur qui il est et sur ce qu’il croit chez les autres”. Ce n’est pas la première fois qu’un chiffre de merveille Le défend: Auparavant, les acteurs de la franchise de super-héros l’ont soutenu lorsqu’il a été jugé en ligne pour sa position politique et religieuse.

+ Autres personnages Marvel qui ont défendu Chris Pratt

– Robert Downey Jr.

En 2020, Robert Downey Jr. Il a profité de son profil Instagram vérifié pour poster quelques mots d’encouragement à Chris Pratt : « Quel monde… Les « sans péché » jettent des pierres sur mon frère, Chris Pratt. Un vrai chrétien qui vit par principe, qui n’a jamais montré que de la positivité et de la gratitude”. Et il a insisté : «Il vient de se marier dans une famille qui fait place au discours civique et insiste sur le service comme valeur suprême. Si vous n’êtes pas d’accord avec Chris, j’ai une nouvelle idée : supprimez vos comptes de médias sociaux, asseyez-vous avec vos propres défauts, travaillez dessus, puis célébrez votre humanité.”.

-Mark Ruffalo

L’acteur qui donne vie à Hulk dans l’univers cinématographique Marvel, Marc Ruffaloil écrivait sur son compte Twitter en 2020 : «Chris Pratt est un homme tellement solide. Je le connais personnellement. Au lieu de cracher des insultes, regardez comment il vit sa vie. Il n’est tout simplement pas ouvertement politique en règle générale. C’est une diversion. Gardons nos yeux sur la cible, les amis. nous sommes si proches maintenant”.

– Zoé Saldana

Chris Pratt ne brille pas seul dans gardiens de la Galaxie. C’est qu’il n’est accompagné de rien de moins que Zoé Saldana dans le rôle de Gamora. En ce sens, sa co-star a lancé sur Twitter : « ‘Peu importe à quel point cela devient difficile, sortez votre poitrine, gardez la tête haute et gérez-le. tupac”. Et il a terminé : «Tu peux gérer ça, Chris Pratt. Votre famille, vos amis, vos collègues et Tous ceux qui vous ont croisé connaissent votre cœur et votre valeur.”.

