Des personnages mineurs de Star Wars qui ont épaté les fans !

Guerres des étoiles C’est la saga intergalactique la plus réussie de l’histoire du cinéma. Il a eu une forte influence culturelle ainsi que la création de nouvelles techniques de tournage. Il est impossible de mesurer jusqu’où l’ascendance de ces films a atteint tant de générations qui ont su les apprécier. Et comme dit le proverbe : « Plusieurs fois copié, jamais dépassé ».

L’histoire imaginée par Georges Lucas Il a même introduit de nouveaux mots et concepts dans la langue : les Jedi, les Sith, la Force ou les différents véhicules comme le X-Wing ou le Tie Fighter. L’imaginaire populaire a été envahi par cette source inépuisable d’histoires qu’est Guerres des étoiles. Dans ce contexte, les fans ont des personnages préférés parmi tous ceux que présente la saga. Découvrez-les !

+ Personnages de soutien Star Wars préférés des fans







5. Finlandais

Sa véritable identité est FN-2187 et il est un ancien Stormtrooper. entraînés à suivre les ordres du Premier Ordre. Cependant, le jeune homme a développé une conscience qui l’a éloigné des motivations et des méthodes de cette entité maléfique et a aidé le pilote rebelle Poe Dameron à échapper à ses ravisseurs. En signe de gratitude, Poe a donné à son sauveur un nom plus humain : Finn.. L’un des personnages préférés des suites.

John Boyega est Finlandais. (Photo: IMDB).



4. Boba Fett

Le chasseur de primes le plus redouté de la Galaxie. Boba Fett est le fils d’un autre mercenaire : Jango. L’histoire des deux commence avec la création de l’armée de clones pour la République. Ainsi, le sujet qui a servi de modèle original était Jango, qui il n’a demandé qu’une seule chose en retour : un clone non altéré, son fils, Boba. Ils sont tous deux reconnus comme les meilleurs chasseurs de primes. Boba a hérité du talent de son père pour le travail et le bateau Esclave 1. Jango est mort aux mains des Jedi Mace windu.

L’emblématique Boba Fett. (Photo: IMDB).



3. R2D2

L’astrodroid préféré de tout fan de Star Wars. R2 a commencé son histoire sur un vaisseau Naboo au service de la reine de cette planète. Puis, grâce à ses bonnes performances, il rejoint le Jedi Obi-Wan, Qui Gon Jinn et le jeune Anakin. Le garçon se retrouverait avec le droïde à sa charge qui deviendrait finalement la propriété de son fils, Luke. R2 serait la clé de la guerre des clones ainsi que des soulèvements contre l’Empire et le Premier Ordre.

Kenny Baker est R3D2. (Photo: IMDB).



2. Mace Windu

Le Maître Jedi Mace Windu est l’un des guerriers les plus légendaires de cet ordre. Sa sagesse est comparable à celle de Qui Gon et son pouvoir sur celui de Yoda. Mace a détecté la menace potentielle d’Anakin la première fois qu’il a été amené au Temple Jedi. Il a également vaincu le chasseur de primes Jango Fett lors de la bataille de Geonosis. Et il a presque réussi à éliminer le Seigneur Sith Palpatine, si Anakin n’avait pas contribué à son destin final.

Samuel L. Jackson est Mace Windu. (Photo: IMDB).



1. Dark Maul

Le merchandising en 1999 était dominé par Star Wars La Menace Fantôme et un personnage particulier : Dark maul. Ses cornes et tatouages ​​ainsi que le sabre laser à double lame ont captivé les adeptes de la saga qui en ont fait leur favori. Maul a magistralement combattu les Jedi Obi-Wan et Qui Gon, tuant le deuxième. Puis, dans un accès de fureur, Obi Wan couperait le chevalier noir en deux. Maul a survécu et a été des années plus tard sur Tatooine où il rencontrerait sa destination finale aux mains d’un Ben Kenobi expérimenté.