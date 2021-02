Des perles européennes trouvées en Alaska sont antérieures à Columbus, selon une étude controversée

Selon une nouvelle étude controversée, des perles brillamment bleues d’Europe découvertes par des archéologues dans l’Arctique de l’Alaska pourraient être antérieures à l’arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde.

Ces perles de la taille d’un bleuet ont probablement été créées à Venise au XVe siècle, puis échangées vers l’est, durant un voyage terrestre de 10 500 milles (17000 kilomètres) à l’est à travers l’Eurasie, puis ont traversé le détroit de Béring jusqu’à ce qui est maintenant l’Alaska, selon l’étude, publiée en ligne le 20 janvier dans la revue Antiquité américaine .

Cependant, d’autres archéologues contester les résultats, en disant que si ces perles sont vieilles, elles ne sont pas plus anciennes que Colomb Voyage de 1492. « Ces perles ne peuvent pas être précolombiennes, car les Européens ne fabriquaient pas de perles de ce type si tôt », a déclaré Elliot Blair, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de l’Alabama, qui n’a pas participé à l’étude.

Au lieu de cela, ces perles de verre datent probablement de la fin du 16ème ou du début du 17ème siècle, ce qui en soi est une « histoire vraiment cool », a déclaré Blair, qui se spécialise dans la datation et l’approvisionnement des premières perles du commerce dans les Amériques, à 45Secondes.fr. « Même avec cette datation plus tardive, une date du début du 17ème siècle pour ces perles est encore beaucoup plus tôt que le premier contact documenté entre les autochtones de l’Alaska et les Européens. »

Découverte bleu vif

On pensait que Vitus Bering, un explorateur danois servant dans la marine russe, était le premier Européen moderne à entrer en contact avec des indigènes de l’Alaska lorsqu’il y voyagea en 1741. Mais la découverte des perles bleues indique que les gens en Asie, peut-être ceux qui vivent en l’arrière-pays aborigène ou l’est de la Russie, peut avoir connu l’Alaska beaucoup plus tôt.

Un archéologue américain a découvert la première des perles de verre bleues dans les années 1960, et depuis lors, 10 au total ont été découvertes sur trois sites autochtones de l’Arctique de l’Alaska. Les archéologues ont également trouvé d’autres artefacts sur ces sites, notamment des bracelets et des bracelets en cuivre, des pendentifs en fer, ainsi que du matériel organique: de la ficelle, des os d’animaux et du charbon de bois, avec lesquels les chercheurs ont daté. radiocarbone .

Ces trois perles (chacune représentée sous deux angles) ont été trouvées près du lac Kaiyak (à gauche), du lac Kinyiksugvik (au centre) et de Punyik Point en Alaska. (Crédit d’image: Lester Ross; Charles Adkins)

La découverte de la ficelle, probablement faite à partir d’écorce de saule arbustif, a été la clé; il est enroulé autour d’une partie d’un bracelet à perles bleues, ce qui signifie qu’il pourrait fournir une plage de dates de la fabrication du bracelet. Selon l’analyse de datation au radiocarbone, la ficelle date probablement de 1397 à 1488, a déclaré le co-chercheur principal de l’étude Michael Kunz, archéologue au Musée du Nord de l’Université de l’Alaska à Fairbanks.

«Nous avons été stupéfaits parce que c’était avant même que Colomb découvre le Nouveau Monde, de plusieurs décennies», a déclaré Kunz à 45Secondes.fr.

Après avoir comparé les dates des artefacts datés au radiocarbone – y compris la ficelle, deux morceaux de charbon de bois et quatre os de caribou – des trois sites, les chercheurs ont découvert que les peuples autochtones utilisaient très probablement ces perles entre 1443 et 1488, mais avec des dates potentielles. couvrant le 14ème au 17ème siècles.

Si la date du milieu du 15ème siècle est correcte, les perles seraient les plus anciens produits européens connus apportés au Nouveau Monde et le plus ancien enregistrement de perles « dessinées », un type de perles daté auparavant du 16ème siècle, a déclaré Kunz.

Les artefacts trouvés sur les sites autochtones de l’Alaska comprennent des perles de verre bleues, des bracelets et des bracelets en cuivre et des pendentifs en fer. (Crédit d’image: M. Kunz et R. Mills)

L’équipe a également examiné cinq des perles avec une analyse d’activation neutronique instrumentale, une technique qui bombarde les échantillons avec de la radioactivité et mesure ensuite la désintégration radioactive à travers le rayons gamma qui sont émis, qui sont uniques à chaque élément et peuvent révéler la composition chimique de l’échantillon. Les résultats ont montré que « les perles d’Alaska sont en verre sodé, typique de la fabrication vénitienne du XVe siècle et plus tard européenne », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Peut-être que toutes les perles bleues sont arrivées en une seule expédition, pour ainsi dire, et ont été échangées dans un centre commercial autochtone régional connu sous le nom de Sheshalik, à l’embouchure de la rivière Noatak et du détroit de Béring; après cette interaction commerciale initiale, les perles et leurs nouveaux propriétaires se sont probablement dispersés dans différentes parties de l’Alaska, a déclaré Kunz.

« Cette recherche que nous avons effectuée démontre que ce type de perles – [known as] IIa40 bleu précoce – existait bien avant qu’on ne pense qu’ils existaient », a déclaré Kunz.« C’est l’essentiel. Nous allons à contre-courant. Mais nous avons de bonnes preuves scientifiques solides – datation au radiocarbone, analyse d’activation neutronique instrumentale – qui soutiennent ce que nous disons. «

On ne sait pas comment les perles sont arrivées de l’Europe à l’Alaska, mais les itinéraires possibles sont mis en évidence ici. (Crédit d’image: Imagerie boréale)

Verre vénitien?

D’autres archéologues disent que les preuves ne concordent pas.

L’étude « met en évidence le rôle des réseaux d’échange autochtones » de biens en provenance d’Europe « , mais, je pense aussi que cet article est un récit édifiant pour sensationnaliser une histoire au-delà de ce que les preuves soutiennent », a déclaré Blair.

Les preuves historiques et archéologiques de perles dessinées « indiquent fortement qu’elles n’ont pas été fabriquées avant environ 1550 au plus tôt », a déclaré Blair. « Je pense qu’il faudrait des preuves très solides pour repousser cette date plus tôt. Les données présentées par les auteurs ne le font pas, et en fait, les données des auteurs sont cohérentes avec une date du début du 17ème siècle pour ces perles. »

Blair fait référence à la datation au radiocarbone de la ficelle; bien que l’analyse montre que la ficelle a probablement été créée au 15ème siècle, elle montre également qu’une date du début du 17ème siècle, bien que moins probable, est possible.

En fait, un rapide coup d’œil sur les plages de dates au radiocarbone de l’étude montre que les autochtones d’Alaska auraient pu utiliser les perles de 1570 à 1650, une période qui correspond aux enregistrements de production de perles dessinées européennes, a déclaré Blair.

On ne sait même pas si les perles proviennent de Venise, comme le suggèrent les chercheurs. « Il est fort probable que les perles soient originaires de France et non de Venise, sur la base de découvertes sur un site de fabrication de perles à Rouen », Karlis Karklins, chercheur indépendant en perles et rédacteur en chef de la Society of Bead Researchers, qui n’a pas participé à la étude, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Les premières perles bleues (IIa40) contenant de nombreuses bulles étaient trouvés dans les gaspilleurs de perles sur un site de Rouen, en France, qui est attribué au début du 17e siècle. … Je ne sais pas si de telles perles ont jamais été retrouvées dans des contextes archéologiques à Venise ou aux alentours. «

Il existe des techniques chimiques qui pourraient déterminer si les perles ont été fabriquées à Venise, a noté Blair, et celles-ci pourraient aider à résoudre le mystère de l’origine des perles.

Les chercheurs se sont toutefois mis d’accord sur une chose: ces perles sont la plus ancienne preuve jamais enregistrée de produits européens en Alaska.

« Comment ils sont arrivés à l’Alaska éloigné de l’Europe occidentale dans la dernière partie du 16ème ou au début du 17ème siècle est tout à fait un mystère en soi », a déclaré Karklins. « Cela invite vraiment à une enquête sérieuse. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.