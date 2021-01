Des patients brésiliens ont été simultanément infectés par DEUX variantes de coronavirus – étude

Une étude au Brésil a trouvé deux patients infectés par deux souches du nouveau coronavirus à la fois. De tels cas, à leur tour, peuvent générer encore plus de nouvelles souches du virus, selon les chercheurs.

Les chercheurs du laboratoire de microbiologie moléculaire de l’Université Freevale ont étudié les échantillons génétiques de 92 patients atteints de Covid-19 à travers l’État du sud du pays, Rio Grande do Sul.

Ils ont découvert que deux patients dans la trentaine avaient chacun été infectés simultanément par deux souches différentes du nouveau coronavirus. Les deux cas ont été initialement signalés fin novembre.

Ana Tereza Vasconcelos, coordinatrice du Laboratoire national d’informatique scientifique du Brésil, a déclaré aux médias brésiliens que les deux patients n’avaient que des symptômes légers à modérés et se sont rétablis sans être hospitalisés.

« Ces co-infections peuvent générer des combinaisons et générer de nouvelles variantes encore plus rapidement que cela ne s’est produit », a déclaré à . le chercheur principal de l’étude, Fernando Spilki. «Ce serait une autre voie évolutive pour le virus.»

Dans l’ensemble, les scientifiques ont découvert que cinq variantes différentes du coronavirus circulaient dans le Rio Grande do Sul, dont une nouvelle, qui a été étiquetée VUI-NP13L.

L’émergence de nouvelles variantes du coronavirus a accru les inquiétudes quant à la propagation du Covid-19 dans le monde et a fait craindre qu’elles puissent saper les campagnes de vaccination en cours. Les autorités britanniques, françaises et allemandes ont récemment cité la variante B.1.1.7 plus transmissible, découverte pour la première fois au Royaume-Uni, comme l’une des raisons du resserrement des restrictions de mouvement.

Plus de 300 cas de B.1.1.7 ont déjà été enregistrés à travers les États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti plus tôt ce mois-ci que des variantes avec une transmissibilité plus élevée peuvent « Conduire la montée subite » des cas et des hospitalisations, ce qui « Très problématique » pour les systèmes de santé, en particulier ceux qui sont submergés par l’afflux de patients Covid-19.

