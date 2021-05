Des parfums qui renforcent votre personnalité

L’odorat est l’un des sens les plus raffinés des gens. Notre mémoire olfactive est capable de littéralement «enregistrer» une odeur que nous ne ressentons qu’une seule fois et de récupérer cette mémoire après des années (voire des décennies) avec une précision et des détails impressionnants.

Il suffit, par exemple, de sentir l’argile aujourd’hui et de voyager instantanément dans le temps jusqu’à la salle de classe de la maternelle. Cela fonctionne, n’est-ce pas? Par conséquent, les arômes qui renforcent votre personnalité sont imbattables pour créer votre véritable marque de fabrique.

Les parfums suscitent des émotions et des réactions qui contribuent à mettre encore plus en valeur leurs qualités. Vérifiez ci-dessous les caractéristiques des parfums qui indiquent et renforcent la personnalité des gens.

Romantique

Les gens doux, sensibles et romantiques, optez pour les parfums floraux, qui font référence à la personnalité paisible et rêveuse. Les roses et le jasmin sont les plus compatibles. Recommandé: Miss Dior – Dior et Amour – Kenzo.

Jovials

Les personnes gaies et énergiques reflètent leur personnalité avec des parfums d’agrumes, qui sont détendus et revigorants.

Recommandé: Deep – GAP et Laguna – Salvador Dali.

Sophistiqué

Pour les personnes vaniteuses, imposantes et audacieuses qui finissent par devenir le centre d’attention, les bois boisés sont parfaits pour mettre en valeur leurs traits remarquables de ceux qui sont sophistiqués.

Recommandé: One Million – Pacco Rabanne et Very Irrésistible Eletric Rose – Givenchy.

Les aventuriers

Pour ceux qui ont un esprit audacieux et dépouillé et qui aiment les défis, les parfums sportifs sont idéaux. Ils sont légers, rafraîchissants et pleins de fraîcheur.

Recommandé: Aqua Woman – Puma et Boss in Motion – Hugo Boss

Séducteurs

Les personnes qui ont une personnalité forte, audacieuse et frappante préfèrent les parfums orientaux, qui sont exotiques et inoubliables.

Recommandé: Coffee Man – O Boticário e Classique – Jean Paul Gaultier

Moderne

Pour ceux qui aiment se démarquer, il est audacieux et ne supporte pas la routine ou les modèles, les parfums chypriotes sont idéaux, car ils ont un parfum frappant, audacieux et imposant.

Recommandé: 212 Sexy – Caroline Herrera et Blue Corner – Everlast.

Discret

Les lavandes véhiculent toute cette stabilité de ceux qui ont une personnalité calme, paisible et insouciante, faisant connaître leur présence sans exagération.

Recommandé: Pure Lavander – Azzarro et Lavender Feminine – Forum.