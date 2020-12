Des parents manifestent pour exiger la démission d’un directeur gay de son poste

Un groupe de manifestants musulmans défile avec des banderoles contre la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) à Banda Aceh le 27 décembre 2017. Le sentiment anti-LGBT + est courant en Indonésie. (PRÉSIDENTE MAHYUDDIN / AFP via Getty)

Des parents furieux ont organisé une manifestation devant une école de Medan, en Indonésie, exigeant que le directeur démissionne après avoir été déclaré gay sur les réseaux sociaux.

Des dizaines de parents se sont rassemblés devant l’école mercredi 23 décembre en tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Protégez nos enfants, n’attendez pas les victimes», selon Kumparan.

Un parent a déclaré aux journalistes locaux que le directeur, qui n’a pas été nommé publiquement, a été déclaré gay sur Facebook en avril de cette année.

«Cette affaire remonte à longtemps, il y a quatre mois, elle est devenue virale sur Facebook, ce qui a révélé la nature de la relation entre le directeur et son ami», a déclaré un parent appelé Raiman.

Le parent a dit que le directeur de l’école a admis plus tard avoir eu des relations sexuelles avec des hommes, mais a déclaré que c’était une «erreur» et qu’il s’abstiendrait de le faire à nouveau.

«On a peur, car sur Facebook, on a dit qu’il avait non seulement une fois, mais plusieurs fois [had sex] avec d’autres hommes », a ajouté le parent.

Les parents en Indonésie ont affirmé que le directeur gay pouvait maltraiter les enfants.

Raiman a ensuite établi des parallèles entre l’homosexualité et la pédophilie – un trope homophobe profondément offensant – en affirmant que les parents avaient peur que le directeur puisse maltraiter leurs enfants.

Il a dit qu’il craignait que le directeur ne collecte des images de vidéosurveillance d’enfants utilisant les toilettes de l’école.

«Ne laissez pas nos enfants devenir des victimes», a-t-il dit, ajoutant que 300 parents avaient signé une pétition appelant à sa démission immédiate de son poste.

Le directeur de l’école aurait accepté de démissionner à la suite d’une réaction brutale en juillet et a soumis une lettre de démission cet été – cependant, il a continué à diriger l’école.

Le conseil de l’éducation de la ville a déclaré qu’il enquêterait sur la question à la suite de la manifestation des parents devant l’école.

Les droits des LGBT + en Indonésie sont loin derrière les autres pays. Alors que les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont légales dans la plupart des régions du pays, les personnes homosexuelles sont souvent confrontées à la persécution, à la violence et à la stigmatisation pour vivre comme elles-mêmes.

Dans certaines régions, comme Aceh, et pour les musulmans de la ville de Palembang, les relations homosexuelles sont passibles de flagellation. En novembre, un couple gay d’Aceh a été traîné de force hors de chez eux et emmené au poste de police en raison de leur «orientation sexuelle illégale».