Les parents ont critiqué un « inapproprié » Jeu de calmar poupée exposée dans un magasinage populaire centre, en disant il n’aurait pas dû apparaître dans un « environnement familial ».

Le géant animatronique poupée est apparue au Trafford Centre de Manchester dans le cadre d’une tournée au Royaume-Uni, les fans ont également remis un cookie circulaire gratuit en guise de clin d’œil au Dalgona Candy Challenge du spectacle.

Avant l’activation, les gens ont été informés que la séance de photos ne serait disponible que pour les personnes âgées de 16 ans et plus, en raison de la macabre nature de la série Netflix.

Une vidéo de la réplique poupée en action a été publiée sur le groupe Facebook de la communauté Manchester Evening News, Manchester Family, où de nombreux parents ont afflué vers les commentaires pour avoir leur mot à dire.

Une personne a dit que le chiffre « se sent massivement inapproprié », tandis qu’un autre a convenu : « Pas sûr que ce soit approprié au milieu d’un shopping animé centre. mes cinq et six ans ne sais pas quoi Jeu de calmar est, mais m’ont demandé parce qu’un enseignant a mentionné à l’école en assemblée qu’ils ne devaient pas le regarder.

« Ils savent tous les deux lire, donc sans aucun doute quand nous allons au Trafford Center mes six-Age liront les panneaux et en sauront un peu plus sur les Jeu de calmar qu’elle ne savait pas avant… en tant qu’enseignante et parent, ce n’est pas une bonne décision, nous essayons de protéger nos enfants de cela. Ne pas en faire la promotion dans les zones fréquentées par les familles. »

Quelqu’un d’autre a dit : « J’étais un grand fan de ça programme c’était fantastique mais ce n’est vraiment pas pour les enfants qui regardent/accèdent au shopping centre devraient avoir honte d’eux-mêmes! »

Un autre a dit que le programme était « violente » et donc la poupée « n’aurait jamais dû être autorisée dans un environnement familial », tandis qu’une autre personne a ajouté: « Horrible programme et ne devrait vraiment pas être là-dedans et surpris par les patrons qui l’ont laissé entrer. Pas exactement un visionnage en famille programme c’est ça. »

Certains aussi se sentait frustré que un sapin de Noël parlant avait été retiré parce qu’il était jugé «trop effrayant», mais que la poupée avait été autorisée.



« Ils se sont débarrassés de l’arbre de Noël parlant parce qu’il était trop effrayant et l’ont remplacé par ça ?? » l’un a fulminé.

Cependant, tout le monde a vu le problème, avec un commentaire : « Les gens s’inquiètent pour le robot ab ****y d’une série télévisée populaire, mais passeront devant leurs enfants [Ann] étés. »

Un autre a déclaré : « Il est également acceptable de dire à vos enfants que cela vient d’un programme pour les adultes et les enfants plus âgés et ajustez vos paramètres Netflix afin que vos enfants ne puissent pas le regarder. En tant que parent, vous définissez vos propres limites et une poupée folle dans un magasin centre n’est pas vraiment un grand défi pour la parentalité. »

Un porte-parole du Trafford Center a déclaré au MEN : « Le Jeu de calmar activation dans le centre était une opportunité de selfie statique d’une journée pour les fans adultes de la populaire émission de télévision Netflix. La poupée est apparue dans le cadre d’une tournée au Royaume-Uni, permettant aux fans âgés de 16 ans et plus de voir la poupée de près–vers le haut et pose à côté pour des photos. Toute personne âgée de moins de 16 ans devait être accomaccompagné d’un adulte. »

Emma Gill, Éditeur de parents pour la sortie, dit aussi: « La plupart des enfants qui ne connaissent pas la série auraient simplement pensé que c’était une poupée. Ce n’est pas particulièrement effrayant en soi et cela ne signifie quelque chose que pour les gens qui ont regardé la série.«