Des pannes de courant généralisées au Texas retardent le deuxième vol d’essai du vaisseau spatial Starliner de Boeing en avril

Le programme d’équipage commercial de la NASA a pris un autre retard dans la préparation d’un deuxième vaisseau spatial pour transporter les astronautes dans l’espace.

Le deuxième test sans équipage du CST-100 Starliner de Boeing a été retardé du 25 mars au plus tôt au 2 avril au plus « pour laisser plus de temps au traitement des engins spatiaux et du matériel », selon une mise à jour de la NASA sur son site Web d’équipage commercial mercredi (févr. 17).

Les équipes de Houston sont également confrontées à des pannes d’électricité généralisées en raison de violentes tempêtes hivernales de la semaine dernière affectant le réseau électrique du Texas, a déclaré Boeing dans son propre communiqué.

Le programme Starliner tente de se remettre d’un vol d’essai infructueux qui a eu lieu fin 2019. Le vol était entaché de problèmes logiciels et le vaisseau spatial non équipé n’a pas réussi à atteindre la Station spatiale internationale, atterrissant en toute sécurité sur Terre après un vol raccourci. La NASA a identifié 80 éléments qui nécessitaient une correction avant qu’un autre vol puisse avoir lieu. Boeing a passé les 14 derniers mois à répondre systématiquement à ces préoccupations, mais les équipes ont déterminé qu’elles avaient besoin de plus de temps.

« Une fois les tests logiciels officiels terminés, Boeing poursuit les préparatifs de vol. Nous sommes prêts à effectuer une répétition de mission, en utilisant le matériel de vol et le logiciel de vol final, pour assurer la disponibilité de l’équipe et des systèmes combinés », a déclaré Boeing.

« Le traitement du matériel se termine également. Nous avons récemment déplacé le vaisseau spatial dans la zone de traitement dangereux en prévision de la charge de propulseur. Nous continuons de répondre aux observations finales et avons remplacé avec succès les unités avioniques affectées par une surtension lors des vérifications finales. Nous continuons d’assurer la sécurité des produits. de notre vaisseau spatial et nous nous attaquons à tous les problèmes émergents en temps opportun. «

Boeing a répondu à 95% des recommandations de l’équipe d’examen du test en vol orbital qui a examiné le vol défectueux de décembre 2019, selon le communiqué de la NASA. Cependant, l’équipe ne veut pas précipiter le deuxième vol d’essai. « Même si ça [new] le test en vol sans équipage de la Station spatiale internationale est une étape clé sur la voie de la première mission avec équipage Starliner prévue pour plus tard cette année, nous volerons quand nous serons prêts », a déclaré Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, dans le communiqué. .

Starliner fait partie des plans à long terme de la NASA visant à augmenter la taille de l’équipage de l’ISS, qui a chuté après le retrait de la flotte vieillissante de navettes spatiales de la NASA en 2011. Les navettes spatiales pourraient transporter environ sept personnes pour des vols à court terme, par rapport au vaisseau spatial russe Soyouz les remplaçants qui ont un maximum de trois sièges mais qui sont censés rester en orbite pendant plusieurs mois. Plutôt que de remplacer les navettes spatiales, la NASA a décidé de faire appel à des sociétés commerciales pour mettre des astronautes en orbite.

SpaceX et Boeing ont passé plusieurs années à développer des engins spatiaux dans le cadre d’un processus concurrentiel avec d’autres entreprises, avant la décision de 2014 de la NASA de partager le prix de capacité de transport de l’équipage commercial de 6,8 milliards de dollars entre eux pour d’éventuels vols d’équipage.

L’année dernière, SpaceX, lauréat de l’équipage commercial, a lancé avec succès à la fois un vol d’essai avec équipage et un vol opérationnel de son Crew Dragon vers l’ISS. Crew Dragon et Starliner sont conçus pour transporter au maximum quatre astronautes par vol pour des missions de longue durée. Des équipages plus nombreux dans l’espace peuvent mener plus de recherches scientifiques sur l’ISS; le partenariat international qui gère le laboratoire orbital envisage d’étendre les opérations au-delà d’une date de fin actuelle de 2024.

