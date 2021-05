Des paléontologues mexicains identifient un nouveau dinosaure «  bavard  », qui aurait existé il y a près de 73 millions d’années

KARTELL lampe à suspension BIG FL/Y fly (Blanc brillant - Teinté dans la masse PMMA)

La suspension iconique Fly Kartell à demie-sphère conçue par Ferruccio Laviani (qui a marqué en 2002 la renaissance de la ligne Illumination avec le nouveau brand Kartell Lights), est maintenant proposée en version large et small pour aller au-devant des exigences fonctionnelles et décoratives les plus variées, également grâce à la riche articulation de la gamme en beaucoup de variantes chromatiques transparent ou opaque. Dimensions: Ø 83 cm H 55 cm Longueur max 260 cmAmpoule: E27 15W LED globo