Des objectifs désenchantés pour le début du printemps alors que Patrick Dempsey confirme son retour dans Disney + Sequel

Patrick Dempsey a confirmé qu’il jouera aux côtés d’Amy Adams dans le très attendu Enchanté suite. De plus, l’acteur a révélé l’espoir d’un début de production au printemps. La suite a été annoncée pour la première fois à la fin de l’année dernière, bien que seul Adams ait été confirmé à l’époque. Les fans du film original de 2007 ont attendu plus d’une décennie pour voir l’actrice se réunir avec Dempsey, et ils sont sur le point de réaliser leur souhait.

Dans une nouvelle interview, Patrick Dempsey a été interrogé sur son implication dans Enchanté 2, qui est officiellement intitulé Désabusé. « Je viens de recevoir ce scénario pour le deuxième film, puis je commence à lire et à prendre des notes », a déclaré l’acteur. Dempsey a conclu en notant: « On dit que nous commencerons à tourner ça au printemps, ce qui est passionnant. » Quant à savoir si la production de la suite pourra ou non démarrer ce printemps, personne ne le pense, en raison de la crise de santé publique. Au moment d’écrire ces lignes, Disney n’a pas encore annoncé la date de sortie de la suite.

Patrick Dempsey a également pris une minute pour réfléchir au succès de Enchanté. « Amy Adams est tellement incroyable dans ce film », a déclaré Dempsey. «C’était un projet amusant auquel participer.» Quant à ce à quoi les fans peuvent s’attendre Désabusé, le réalisateur Adam Shankman a tease en 2018 qu’il se concentrera sur « Giselle se retrouvant à la questionner heureusement pour toujours, et à déclencher accidentellement des événements qui bouleversent la vie de tout le monde dans le monde réel et dans le royaume animé d’Andalasie. » On ne sait pas si la suite suivra toujours cet arc. Shankman succède à Kevin Lima, qui a réalisé le premier opus. La suite a eu de nombreuses dates de sortie sur grand écran dans le passé, mais elle sera désormais diffusée dans un proche avenir sur Disney +.

Selon la rumeur, James Marsden reviendrait en tant que Prince Edward dans Désabusé. Dans une interview de l’année dernière, l’acteur a déclaré: « Ils parlent de faire ce film depuis un moment, mais j’espère que oui, j’espère que nous le réussirons. Nous avons été trompés avant que cela n’arrive, cela ne s’est pas produit Nous devrions le faire avant que nous ne soyons trop longs dans la dent. » Marsden n’a pas encore annoncé publiquement s’il est de retour ou non maintenant que la suite Enchanted avance officiellement.

Travailler sur Désabusé a commencé en 2010 et il a reçu le titre officiel en 2015. En avril 2020, Alan Manken a révélé qu’il avait déjà écrit des chansons pour la suite et qu’il était en train d’en écrire d’autres. Quoi qu’il en soit, à tout le moins, Amy Adams et Patrick Dempsey peuvent enfin commencer à parler du film en cours, même s’ils pourraient encore rencontrer des speedbumps en cours de route. L’interview de Patrick Dempsey a été réalisée à l’origine par Good Morning America.

Sujets: Enchanted 2, Enchanted, Disney Plus, Disney