Des nuages ​​de suie autolévitante pourraient aider à enrayer le réchauffement climatique

Une nouvelle méthode de géo-ingénierie reposant sur des nuages ​​de suie mélangés à des particules réfléchissant le soleil qui se propulsent dans la stratosphère a été proposée par les chercheurs comme une solution possible pour freiner l’évolution du réchauffement climatique en cas d’échec des réductions d’émissions.

Inspirés par les effets naturels observés à la suite de puissantes éruptions volcaniques, de nombreux scientifiques ont émis l’hypothèse que disperser de minuscules particules d’aérosol à haute altitude pourrait aider à enrayer le changement climatique. Suite à des éruptions majeures, de grandes quantités de gaz et de cendres rejetées par certains volcans haut dans l’atmosphère peuvent refroidir temporairement la planète. Par example, l’éruption du mont Pinatubo en 1991 dans les Philippines a causé une baisse d’un degré Fahrenheit (0,6 degré Celsius) des températures mondiales moyennes , qui était mesurable sur une période de 15 mois.

Cependant, imiter les pouvoirs explosifs des supervolcans de la Terre n’est pas facile. Le nuage volcanique généré par le mont Pinatubo contenait 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre et atteignait une altitude de 34 kilomètres. Pendant des mois, les particules de dioxyde de soufre sont restées en suspension dans la stratosphère, la deuxième couche de l’atmosphère qui s’étend entre les altitudes de 9 à 30 miles (15 à 50 km). La capacité de ces particules à réfléchir le rayonnement solaire a entraîné un peu moins de lumière solaire atteignant les niveaux inférieurs de l’atmosphère, qui ont ensuite subi un refroidissement global.

Suie à énergie solaire

Auteurs de une nouvelle étude, publiée dans la revue Science Advances vendredi 14 mai, soutiennent que transporter des quantités aussi massives d’aérosols réfléchissant le soleil à des altitudes aussi élevées dépasse les capacités de tout aéronef existant, et développer de nouvelles technologies pour en faire autant serait trop coûteux et prendrait trop de temps.

Pour avoir l’effet de refroidissement souhaité, un matériau réfléchissant la lumière du soleil devrait être dispersé au-dessus de la soi-disant tropopause, la limite entre la troposphère (la couche la plus basse de l’atmosphère affectée par les conditions météorologiques dynamiques) et la stratosphère beaucoup plus silencieuse.

Avec le temps, la gravité attire de toute façon les particules vers la troposphère. Une fois sur place, les particules sont rapidement emportées par la pluie ou dispersées par le vent, a déclaré Karen Rosenlof, climatologue au Laboratoire des sciences chimiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et auteur correspondant du nouvel article, à 45secondes.fr dans un email.

Ainsi, afin de rendre la méthode de refroidissement climatique inspirée des volcans plus facilement reproductible, les auteurs du nouvel article proposent d’utiliser des flottes d’avions existants pour déverser le dioxyde de soufre réfléchissant la lumière du soleil à une altitude de 6,2 à 7,5 miles (10 à 12 kilomètres) et en laissant l’aérosol monter tout seul dans la stratosphère.

Pour permettre cet effet d’auto-lissage, du noir de carbone (qui est essentiellement de la suie) devrait être ajouté au dioxyde de soufre, indique le papier. Les particules de noir de carbone absorberaient le rayonnement solaire, chauffant l’air environnant dans le processus. L’air chauffé s’écoulerait ensuite vers le haut, emportant avec lui l’aérosol réfléchissant la lumière du soleil.

Inspiré des feux de forêt

Les chercheurs ont été inspirés par études sur les incendies de forêt de 2017 au Canada , qui a généré des panaches de fumée riches en suie qui ont ensuite été détectés par des satellites et des ballons météorologiques à des altitudes allant jusqu’à 20 km. C’est la présence de suie qui a aidé la fumée à atteindre de telles altitudes, selon le récent article.

L’équipe a utilisé le modèle du système terrestre communautaire (CESM) géré par le Centre national américain pour la recherche atmosphérique pour simuler le comportement d’un nuage similaire créé par les humains.

Le scénario prévoyait que deux Teragram (1,1 million de tonnes) de dioxyde de soufre réfléchissant la lumière du soleil mélangés à 11000 tonnes de noir de carbone seraient libérés par une flotte d’aéronefs sur une période de dix jours sur 100 km. d’air sous les tropiques.

Les chercheurs ont expliqué que l’avion devrait cibler une zone compacte à une altitude d’environ 6,2 à 7,5 miles (10 à 12 kilomètres) pour créer un nuage si dense que les particules se réchaufferaient et monteraient dans la stratosphère comme prévu.

« Pour ce faire, nous estimons avoir besoin de 335 avions ravitailleurs effectuant six vols de deux heures par jour », a déclaré Rosenlof. « Il s’agit d’une entreprise de grande envergure, qui nécessite à la fois la préparation du matériel de géo-ingénierie, la détermination de la meilleure façon de disperser le matériau absorbant la lumière et l’utilisation dédiée d’au moins huit pistes. »

Environ 20 000 vols seraient nécessaires sur une période de dix jours pour y parvenir, l’opération devant être répétée chaque année.

Option de dernier recours

En modélisant la technique, l’équipe prédit que 80% du noir de carbone s’élèverait dans la stratosphère avec le dioxyde de soufre réfléchissant le soleil.

Les auteurs soulignent cependant que les méthodes de géo-ingénierie ne doivent être considérées que comme une mesure temporaire et une option de dernier recours pour gagner du temps à l’humanité si tout le reste échoue.

« Pour s’attaquer à la cause du réchauffement climatique, des réductions des émissions de dioxyde de carbone sont nécessaires », a déclaré Rosenlof. « Si la technologie peut être élaborée de manière économe en énergie, l’élimination du dioxyde de carbone [would be required] ainsi que. Si les réductions d’émissions ne sont pas atteintes suffisamment rapidement, les limites de température de Paris peuvent être dépassées pendant des années, voire des décennies. Dans ce cas, une intervention climatique avec une certaine forme de géo-ingénierie pourrait être nécessaire pour éviter de dépasser les limites de température. «

Les chercheurs ont également déclaré qu’il faudrait examiner attentivement les effets secondaires possibles de la mise en circulation d’une telle quantité de matière dans l’atmosphère. La simulation décrite dans l’article, par exemple, a montré que la présence du carbone absorbant la chaleur réchaufferait la stratosphère de 1,8 degré F (1 degré C). Rosenlof a déclaré que ce réchauffement n’aurait aucun effet sur le temps sur terre. Elle a cependant admis que les chercheurs s’inquiètent de la possible perte d’ozone dans la stratosphère que la présence de particules polluantes pourrait déclencher.