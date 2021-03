Des négociations existent pour que Microsoft achète Discord

Oncle Spencer n’est satisfait de rien et il continue de sortir le chéquier. Maintenant, cela finit toujours par amener Microsoft à acheter Discord.

Phill Spencer est en négociations pour rendre possible Microsoft achète Discord pour un chiffre de plus de 10 milliards de dollars. C’est ce qu’assure Bloomberg en se basant sur ses sources, un média qui avait déjà avancé -de minutes- l’achat de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars l’année dernière.

Ce service de chat centré sur les jeux vidéo recherchait des acheteurs potentiels depuis un certain temps, et en fait, VentureBeat a également affirmé plus tôt cette semaine qu’il était en négociation avec une grande entreprise, pour un chiffre identique à celui traité par Bloomberg.

Discord a également parlé avec Epic Games et Amazon. Selon les médias économiques, Microsoft est l’une des entreprises impliquées dans les négociations avec Discord. Mais l’accord n’est pas imminent.

Le service de chat envisage toujours d’entrer en bourse avec une offre publique par rapport à une acquisition par une autre société. Avec une pandémie qui a conduit à l’utilisation de tous les services de communication en ligne, Discord compte plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

Il cherche à devenir une plate-forme de chat générale, plutôt qu’une plate-forme dédiée exclusivement aux jeux vidéo.

De son côté, Microsoft est à la recherche de nouveaux investissements dans le domaine des réseaux sociaux. Après avoir chassé les acquisitions de TikTok et Pinterest l’année dernière. L’achat de Discord s’inscrirait également dans la stratégie de l’entreprise.

Dans le domaine des jeux vidéo, il se concentre sur l’acquisition de services, pour étendre les avantages offerts par des propositions telles que le Xbox Game Pass.

«La perspective d’acquérir Discord par Microsoft est tout à fait logique pour réorganiser son activité de jeux vidéo vers des logiciels et des services« , A déclaré Matthew Kanterman, analyste chez Bloomberg.