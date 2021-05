Des musiciens dénoncent la violente répression des manifestations en Colombie | 45S

La Colombie résiste et toute l’Amérique latine aussi. C’est en ces temps incertains où seul le peuple sauve le peuple, où la musique et l’art en général sont présents. Il le fait comme un véhicule de protestation, de manifestation et où le sentiment d’unité est plus présent que jamais. Ces voix crient sur les réseaux ce que cachent les médias traditionnels.

Les manifestations de ces derniers jours et la répression meurtrière perpétrée par le gouvernement d’Iván Duque ont poussé différents musiciens et artistes, non seulement de Colombie mais de tout le continent, à se prononcer en faveur des protestants colombiens et de la fin de la répression brutale. Juanes, Residente, El Cuarteto de Nos, Mon Laferte, Garbage, entre autres, se sont fait entendre sur les réseaux sociaux et ont demandé à des organisations internationales telles que l’ONU ou la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de faire quelque chose contre les meurtres et abus commis lors des manifestations en Colombie.

Nous présenterons quelques-unes de ces déclarations ci-dessous.

Juanes

Ce qui se passe aujourd’hui en Colombie remonte à il y a de nombreuses années, les inégalités sociales, le manque d’opportunités et de nombreuses autres variables nous ont amenés ici. – Juanes (@juanes) 4 mai 2021 L’Artiste a fait référence au grand fossé social qui afflige la Colombie depuis longtemps.

Et je demande surtout au président @IvanDuque et au gouvernement colombien de protéger la vie des manifestants en mettant fin à la violence et en garantissant leurs droits humains. Il doit y avoir d’autres moyens. – Juanes (@juanes) 4 mai 2021 Il a également lancé un appel pour mettre fin à la violence qui s’est perpétuée

Résident

Celui qui n’aime pas son pays n’aime pas sa mère 🇨🇴 – Résident (@Residente) 1er mai 2021 René Pérez (Aka Residente) a montré son soutien aux Colombiens à travers les paroles de l’une de ses chansons les plus emblématiques: «Latin America».

Quatuor de Nos

Le groupe uruguayen a publié ce message sur ses histoires officielles sur Instagram.

Mon Laferte

La chanteuse chilienne a exprimé son soutien aux Colombiens et a appelé les autorités à respecter les droits de l’homme à travers le hashtag #SOSColombiaDDHH

Don Tetto et Telebit

Les deux groupes de rock colombiens étaient présents dans les réseaux pour soutenir les manifestations et faire preuve de solidarité avec les victimes de la répression.

Des ordures