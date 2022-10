Des moyens plus simples d’adopter un mode de vie plus sain

Si vous êtes comme presque n’importe quelle autre personne, vous avez sans aucun doute du mal à adopter un mode de vie généralement plus sain. Être en bonne santé tout le temps n’est pas facile, et pour beaucoup d’entre nous, cela peut rapidement devenir une expérience assez stressante. La plupart d’entre nous connaissent des hauts et des bas en matière de santé et de forme physique. Comment pouvez-vous adopter une vie plus saine de manière plus cohérente ?

Photo : Jony Ariadi/Unsplash

Établissez une routine et dites à quelqu’un

Tout d’abord, établissez une sorte de routine d’entraînement significative, puis dites à quelqu’un en qui vous avez confiance de vous tenir responsable. Si vous ne participez pas, assurez-vous qu’ils savent que vous n’avez pas participé. Ils peuvent vous tenir pour responsable si vous n’agissez pas, ce qui peut vous pousser à en faire plus. quand quelqu’un d’autre sait que vous ne faites pas d’efforts, cela peut nous pousser à presque essayer de lui prouver qu’il a tort.

Photo : Becca Tapert/Unsplash

Éviter la complexité inutile

La complexité est la raison la plus courante pour laquelle vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs de forme physique et de santé. Par exemple, essayez de vous concentrer sur la simplicité et la simplicité. Des choses comme boire plus d’eau et sortir faire une promenade ou faire du jogging le soir peuvent rapidement se transformer en une suppression totale des sodas et en la pratique d’un sport récréatif. Restez simple, construisez-le au fil du temps et laissez-vous tomber lentement mais sûrement dans les habitudes qui fonctionnent pour vous.

Construisez-le pièce par pièce

Vous pouvez constater que votre succès viendra en faisant de petits changements. Par exemple, concentrez-vous d’abord sur votre régime alimentaire, puis essayez d’incorporer un peu d’exercice, ou vice versa. Essayez de vous débarrasser de vos vices un par un ; essayer de tout faire en même temps est souvent insoutenable. Cela peut vous donner l’impression que vous ne faites aucun progrès ou que vous ne pouvez pas vous engager dans un seul changement. Commencez petit et développez-le.

Célébrez le succès que vous avez

Lorsque vous constatez des changements, comme si vous avez passé une semaine sans chocolat ou si vous avez perdu un peu de poids, célébrez. Cela ne signifie pas que vous appelez un curry, mais trouvez d’autres façons d’essayer et de célébrer. En même temps, n’éliminez pas tous les petits vices ou excès dont vous jouissez dans la vie ; la modération rend ces choses amusantes en premier lieu, alors essayez de modérer votre style de vie en conséquence en suivant un plan d’action particulier.