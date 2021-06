Des morceaux de croûte océanique sont coincés dans le manteau terrestre

Dans Géologie 101, l’intérieur de la Terre est divisé en couches nettes, comme un casse-tête enrobé de sucre. Mais il s’avère que certaines parties de la couche intermédiaire de la planète pourraient ressembler davantage à des cacahuètes dans une mer de caramel. Les données sismiques révèlent qu’il peut y avoir des morceaux de croûte océanique coincés profondément dans le manteau liquide de la planète, créant de gros morceaux dans l’une de ces couches lisses.

Les auteurs d’une nouvelle étude ont découvert ces « morceaux de cacahuètes » à l’intérieur du manteau gluant sous l’Asie de l’Est. Leurs découvertes, en plus d’être délicieusement intrigantes, pourraient avoir des implications pour les modèles de la formation et du mouvement de la croûte océanique.

En rapport: Les 8 plus grands mystères de la Terre

Comment ces morceaux de croûte océanique sont-ils entrés dans cette couche ? La lithosphère est la couche externe rigide de la Terre, englobant une croûte fissurée et un manteau supérieur chaud. Le manteau chaud tourbillonne et circule, déplaçant la croûte à la surface, faisant plonger la croûte océanique dans ses profondeurs – un processus appelé subduction – et déclenchant la remontée de vastes panaches de magma vers la surface de la Terre.

« Terre est énergétique, se manifestant par le mouvement tectonique de la lithosphère et la convection sous-jacente dans le manteau profond », a déclaré Jikun Feng, auteur principal de l’étude et chercheur postdoctoral à l’Université des sciences et technologies de Chine.

Mais les géologues savent très peu de choses sur le comportement des régions plus profondes du manteau, malgré son impact probable sur la circulation du manteau.

L’équipe a voulu créer une image plus détaillée de la structure et de la composition du manteau et de son lien avec la circulation du manteau, en particulier dans la zone de transition entre le manteau supérieur et inférieur. Feng et ses collègues se sont concentrés sur une zone sous la Chine, où la croûte de la Chine du Nord repose sur un morceau de croûte océanique du Pacifique qui est enfoui profondément dans le manteau. Cette région de la plaque tectonique du Pacifique est considérée comme « stagnante » car elle ne s’enfonce pas au-delà de la zone de transition et semble plutôt flotter à l’intérieur du manteau. Ils voulaient mieux comprendre ce qui se passe dans la zone de transition à l’intérieur du manteau et comment les plaques stagnantes pourraient affecter la circulation.

Traditionnellement, les sismologues étudiaient la structure du manteau à l’aide d’ondes sismiques (ondes qui traversent la Terre) produites par de grands tremblements de terre , dit Feng. Cependant, ces tremblements de terre ne se produisent pas partout, tout le temps. Pour contourner cette limitation, l’équipe de Feng a utilisé un réseau existant de plus de 200 sismomètres pour enregistrer le bruit sismique ambiant, ou de petites vibrations quotidiennes non liées à des secousses spécifiques.

Les ondes sismiques peuvent révéler « l’empreinte de la circulation profonde du manteau », a déclaré Feng à 45Secondes.fr. C’est parce que les ondes sismiques se déplacent différemment à travers des matériaux de densités et de propriétés différentes. Et ces propriétés peuvent changer ou être modifiées par d’autres phénomènes, comme la descente de plaques océaniques. Les panaches ascendants du manteau perturbent également l’intérieur de la Terre et entraînent différentes mesures sismiques.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont empilé les lectures du sismomètre de ces instruments pour voir comment les ondes sismiques se comportaient dans le manteau au niveau de la zone de transition, où les manteaux supérieur et inférieur se rencontrent. (Le manteau inférieur est plus chaud, plus profond et sous plus de pression que le manteau supérieur.)

Ils ont trouvé une discontinuité marquée, ou un changement dans la vitesse des ondes sismiques, dans le manteau à une profondeur de 410 miles (660 kilomètres), ou au bas de la zone de transition entre le manteau supérieur et inférieur. Sur la base de ces vagues, ils ont conclu qu’une partie de la plaque océanique s’était « regroupée » à la base de cette zone et empêchait la plaque Pacifique de plonger davantage. L’équipe a émis l’hypothèse que lorsque la dalle océanique rencontre une roche plus dense à cette profondeur, elle cesse sa descente dans le manteau et se propage plutôt latéralement dans le manteau de transition. La dalle collée se sépare ensuite chimiquement en différentes compositions minérales. Cette séparation chimique crée une région « grossière » du manteau avec une structure complexe, qui diffère légèrement du reste du matériau du manteau, qui est la pyrolite (une roche qui est d’environ trois parties péridotite et une partie de basalte).

« Nos résultats fournissent des preuves directes de la croûte océanique ségréguée piégée dans la zone de transition du manteau », a déclaré Feng.

Le nouveau travail donne un aperçu de la circulation du manteau, y compris la façon dont les plaques stagnantes pourraient se comporter dans la zone de transition, a déclaré Feng. Il a noté que la compréhension de la nature des hétérogénéités du manteau « peut fournir des informations essentielles sur le processus de circulation du manteau et enfin sur l’évolution de notre planète ».

Leurs conclusions ont été publiées le 5 mai dans la revue Communication Nature .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.