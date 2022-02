Des monuments du monde allumés en bleu et jaune en solidarité avec l’Ukraine

Alors que la capitale ukrainienne se préparait à la bataille vendredi soir, des monuments emblématiques du monde entier arboraient les couleurs du drapeau de la nation d’Europe de l’Est.

L’Empire State Building est illuminé aux couleurs du drapeau de l’Ukraine à New York le 25 février 2022, vu de Jersey City, New Jersey. Gary Hershorn / Corbis via Getty Images

Alors que les explosions et les coups de feu dominaient l’horizon de Kiev vendredi, d’autres villes internationales ont montré leur soutien en affichant des lumières bleues et jaunes. De l’Empire State Building de New York à la Tour Eiffel de Paris, les monuments les plus emblématiques du monde ont pris position contre l’attaque non provoquée de la Russie contre la démocratie européenne.

La Tour Eiffel est éclairée aux couleurs nationales ukrainiennes. Dmitri Orlov / TASS/Getty Images

Des milliers de manifestants sont déjà descendus dans la rue pour condamner l’invasion russe.

« Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre », ont crié jeudi des manifestants au 10 Downing Street à Londres.

Vendredi, la grande roue haut de gamme de la ville, le London Eye, brillait en bleu et jaune.

Les couleurs du drapeau ukrainien sont affichées sur le London Eye le 25 février 2022, en solidarité avec le peuple ukrainien après l’invasion du pays par la Russie. TOLGA AKMEN / AFP via Getty Images

Et à Trafalgar Square à Londres, la Colonne Nelson brillait également aux couleurs du drapeau ukrainien.

La colonne Nelson de Trafalgar Square, à Londres, s’illumine en jaune et bleu le 25 février 2022. Dominic Lipinski – Images PA / Images PA via Getty Images

Pendant ce temps, à Kiev, le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il resterait dans la capitale et appelle les Ukrainiens à se battre pour le pays.

St. Georges Hall à Liverpool est éclairé en jaune et bleu. Peter Byrne – Images PA / Images PA via Getty Images

« Le sort de l’Ukraine se décide maintenant », a déclaré Zelenskyy sur les réseaux sociaux. « Une attention particulière est portée à Kiev – nous ne devons pas perdre la capitale. L’ennemi utilisera toutes les forces possibles dont il dispose pour briser notre résistance. Ils seront méchants et durs. Ce soir, ils commenceront une tempête à grande échelle.

La Mole Antonelliana, un monument majeur de Turin, est illuminée en jaune et bleu en l’honneur de l’Ukraine. Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images

« Nous défendons notre indépendance, notre pays », a déclaré Zelenskyy dans un message vidéo vendredi. « Ça va continuer comme ça. Gloire à nos défenseurs, gloire à l’Ukraine.