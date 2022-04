Des mois avant sa mort, Gilbert Gottfried a rendu hommage à ses amis comédiens décédés Bob Saget et Louie Anderson

Gilbert Gottfried a pleuré la mort de ses collègues comédiens Bob Saget et Louie Anderson quelques mois seulement avant sa propre mort mardi à 67 ans.

En apprenant qu’Anderson était décédé le 21 janvier – moins de deux semaines après le décès tragique de Saget – Gottfried a tweeté une photo de lui-même souriant aux côtés des deux hommes pour partager son chagrin avec les fans.

Sur la photo, on voit Saget tenir un téléphone pour prendre un selfie du trio alors qu’Anderson pose avec ses mains sur les épaules de Gottfried.

« Cette photo est très triste maintenant. RIP Bob Saget et RIP Louie Anderson. Deux bons amis qui vont nous manquer », a écrit Gottfried à côté de la photo.

Mieux connu pour sa marque décalée de comédie stand-up, Gottfried est apparu aux côtés de Saget dans le documentaire comique torride « The Aristocrats ».

Le jour de la mort de Saget, Gottfried a tweeté une photo de lui-même souriant à côté de l’ancienne star de « Full House ».

« Toujours sous le choc », a-t-il écrit, avant de révéler que lui et Saget avaient récemment été en contact.

« Je viens de parler avec Bob il y a quelques jours », a écrit Gottfried. « Nous sommes restés au téléphone comme d’habitude en nous faisant rire. »

La famille de Gottfried a annoncé sa mort mardi dans un communiqué publié sur son comptes de médias sociaux.

« Nous avons le cœur brisé d’annoncer le décès de notre bien-aimé Gilbert Gottfried après une longue maladie », indique le communiqué. « En plus d’être la voix la plus emblématique de la comédie, Gilbert était un merveilleux mari, frère, ami et père pour ses deux jeunes enfants. »

La déclaration concluait: « Bien qu’aujourd’hui soit un jour triste pour nous tous, continuez à rire aussi fort que possible en l’honneur de Gilbert. »

Glenn Schwartz, ami de longue date et publiciste du comédien, a révélé dans un communiqué que Gottfried était décédé d’une tachycardie ventriculaire récurrente, que la clinique Mayo définit comme un problème de rythme cardiaque causé par des signaux électriques irréguliers dans les cavités inférieures du cœur.

Schwartz a ajouté que Gottfried souffrait de dystrophie myotonique de type 2, une forme de dystrophie musculaire qui affecte les muscles et d’autres organes du corps, selon la Muscular Dystrophy Association.