Des mobilisations dans toute la France racontent la nouvelle loi sur la sécurité mondiale

, 21 novembre () –

Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans les principales villes de France pour protester contre la nouvelle loi sur la sécurité mondiale en préparation par le gouvernement. Il y a eu des manifestations à Paris, Marseille, Lille, Rennes ou Montpellier.

Vendredi, le projet de loi a été partiellement approuvé, ce qui inclut dans son article 24 des sanctions pour la diffusion d’images des forces de sécurité, qui a été critiquée par les associations de journalistes et la société civile, qui ont été rejoints par les principaux partis et syndicats de gauche pour soutenir les manifestations (Parti communiste de France, Front ouvrier, Nouveau parti anticapitaliste). La semaine prochaine, l’approbation finale de la mesure sera votée.

Pendant les marches, des banderoles avec des slogans tels que « Orwell avait raison », « Baissez vos armes, nous déposerons nos téléphones », « Une caméra n’a jamais tué personne » ou « Sécurité mondiale, impunité totale » ont été affichées.

Le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin et les syndicats de la police ont fait valoir que l’initiative vise à «protéger ceux qu’ils protègent», mais la manifestation a commencé mardi dernier et plusieurs journalistes ont depuis été arrêtés.

Plus précisément, la norme prévoit des peines allant jusqu’à un an de prison et une amende de 45 000 euros pour la publication d’images d’agents des forces de sécurité afin de nuire au bien-être physique ou mental des agents.

Tout aussi controversé est l’article qui autorise les forces de sécurité à porter leur arme réglementaire même lorsqu’elles ne sont pas de service si elles se trouvent dans un bâtiment public, un changement qui répond à des attentats comme celui de la salle de concert du Bataclan en novembre 2015 à qui a tué 90 personnes, dont trois policiers qui n’ont pas pu intervenir.

