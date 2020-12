des MMO aux casinos en ligne

La sécurité dans les jeux vidéo est primordiale, tant pour le joueur que pour le développeur du titre.

L’une des principales choses recherchées, lorsque l’on joue à des jeux vidéo, est évidemment le plaisir. C’est plus ou moins facile (sauf si le titre est un bordel, mais c’est autre chose): mettez votre album / téléchargez votre jeu et profitez-en devant l’écran autant d’heures que vous le pouvez. Cependant, le truc entre dans un nouvel aspect lorsque l’on veut jouer des choses en ligne, puisque là, à tout moment, on est actif sur le réseau. Et c’est que la sécurité dans les jeux vidéo est primordiale.

Peu importe que vous aimiez World of Warcraft si votre ordinateur va être en danger en tuant un nain. Et le fait est que le côté en ligne des choses est, après tout, plus exposé que les jeux physiques. D’accord, je ne veux pas ressembler à une vieille femme de l’époque des cavernes ici, mais c’est un fait. Nous sommes constamment exposés à toutes sortes d’informations et, bien sûr, si nous y sommes exposés, cela signifie que nous sommes également vulnérables. Ce qui ne s’est pas produit lorsque vous venez de rentrer à la maison, avez sorti votre jeu Spyro the Dragon et mis le disque sur la console. Simple, direct et direct.

Mais laissons le passé derrière nous, coupables. Revenons au présent, au point où je voulais influencer: la sécurité est importante. Mais il en existe différents types: ceux qui affectent l’utilisateur et ceux que la même entreprise met pour protéger son produit, attention: les acheteurs. Car soyons clairs: les entreprises vont faire l’impossible pour vous protéger, en particulier dans les jeux et produits dérivés qui nous sont plus sensibles. Par exemple, la sécurité du casino 888 va être énorme, car pouvoir jouer sans souci est l’un de leurs mantras, et ils le porteront par drapeau. Mais que se passe-t-il lorsque c’est l’utilisateur lui-même qui veut boucler la boucle? Eh bien, les différentes entreprises doivent trouver comment éviter cela.

Ce ne sera pas faute d’idées

Le résultat? Certains éléments sont vraiment très drôles. Par exemple, on sait que dans certains anciens jeux Paper Mario, en utilisant certains types de codes, il était possible d’atteindre de nouvelles zones dès le début qui n’étaient en aucun cas accessibles jusqu’à une bonne partie du jeu. Eh bien, l’idée de Nintendo contre cela n’était autre que de faire changer tous les dialogues dans ce domaine. Donc, au lieu de pouvoir avancer avec les informations collectées, nous aurions juste un tas de « ne devrait pas être ici » et ainsi de suite. Un autre exemple peut être vu dans ceux dans lesquels nous avons des niveaux et des statistiques de caractères. Il n’y a pas quelques développeurs qui pour arrêter cela insèrent un nouvel ennemi impossible à tuer, afin de pénaliser les tricheurs qui violent leurs protocoles de sécurité.

Mais ils ne sont pas si amusants, vraiment, et beaucoup d’entre eux ont été un véritable casse-tête, même pour les joueurs légaux. Nous n’allons rien dire, bien sûr, à propos des jeux qui bloquent certaines zones en cas de piratage. C’est tout à fait compréhensible et totalement licite de la part de l’entreprise. Le problème survient lorsque, en mettant ces protocoles anti-piratage sur le chemin, la chose finit par endommager le jeu de base. Un exemple que je peux me donner de première main.

Actuellement, je joue à Dragon Age sur PC, un titre qui a déjà ses années derrière lui. Eh bien, le jeu de base en lui-même ne présente aucun problème … mais nous avons une autre histoire quand il s’agit de nous immerger pleinement dans le DLC que le titre propose. Cela bourdonne de bugs qui obscurcissent l’expérience à des échelles insoupçonnées. Et la vérité est que, je ne le veux pas, j’ai été surpris. Les choses ont empiré quand je pensais que c’était mon PC, je suis allé le découvrir dans le vaste monde d’Internet et après avoir creusé un peu, j’ai fait écho à cela: ces bugs sont survenus à la suite de ces pare-feux anti-piratage, malgré le fait que le jeu était légalement acquis, ce que même BioWare lui-même admettait.

Cela a conduit, bien sûr, à un vertige d’annotation pour que l’utilisateur corrige le désordre. La société ne faisait pas grand-chose pour y remédier après si longtemps. Avec tout cela, nous comprenons que la sécurité dans le format le plus en ligne est, sinon primordiale, vitale. Du moins, si vous cherchez à profiter d’un passe-temps sans aucun problème. Il y a de nombreuses entreprises qui vont faire leur part pour que nous puissions profiter de tout sans le plus gros problème. Nous pouvons voir l’exemple avec le casino888 précédemment nommé. Cependant, les joueurs doivent aussi faire notre part, en évitant ce type de pratique afin d’avoir un espace réseau plus sécurisé et convivial pour tous.

En fin de compte, rien ne vous empêche de vous amuser sans restreindre le plaisir des autres ou mettre en péril le vôtre.