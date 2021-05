Des mises à jour ultimes sont publiées pour BloodRayne ajoutant de nouvelles améliorations

Un jeu rétro se réinvente alors que Zuggurat Interactive a lancé des mises à jour pour ses éditions Terminal Cut de Blood Rayne et BloodRayne 2. Ces versions mises à jour des jeux classiques réinventent l’expérience classique remplie de sang en ajoutant de nouveaux détails au titre de l’action. Il s’agit de l’édition définitive du jeu avec la mise à jour finale maintenant appliquée.

Ce titre suit une histoire intense avec un dhampir aux cheveux roux assaillant le monde. Les joueurs jouent à travers une aventure sanglante remplie d’action qui a construit un culte unique. Abattez le Troisième Reich et récupérez des reliques occultes qui mêlent mysticisme et histoire d’une manière unique et passionnante.

Le jeu est une expérience d’action mise à jour et réinventée par les développeurs de jeux originaux. Cela crée une expérience définitive pour les fans de la BloodRayne saga. Des combats fluides, des séquences d’action intenses et de nombreux pouvoirs cultes mélangent cela dans une expérience à laquelle de nombreux fans continuent de revenir.

L’histoire suit l’agent BloodRayne qui est une machine à tuer pour la Brimstone Society. Cette organisation top-secrète traque et détruit les menaces surnaturelles et a maintenant une nouvelle mission. Un homme a collectionné de puissantes reliques et tente de créer une domination nouvelle avec un Troisième Reich.

Au fond, il s’agit d’une expérience de tir à la troisième personne sanglante. Libérez l’enfer sur vos ennemis en affrontant des hordes de soldats avec des armes, une puissance de feu et des capacités uniques. Combattez des créatures horribles et des hordes de soldats en stoppant la montée du mal.

Le jeu a une résolution plus élevée et des textures redéfinies qui aident le jeu à devenir plus attrayant pour un public moderne. Cela permet une apparence jusqu’à 4k avec des écrans jusqu’à 3840 × 2160. Bien que le jeu soit un titre rétro, la mise à jour en fait une expérience plus viable sur les systèmes modernes.

Les développeurs ont également amélioré les cinématiques pour une expérience plus propre. Le jeu prend en charge les manettes de jeu via XInput et un rendu amélioré avec jusqu’à 4x anti-aliasing ajouté au jeu. Des résolutions de texture plus élevées sont également appliquées pour permettre une expérience beaucoup plus esthétique pour les fans.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu culte de style classique, il possède un pouvoir précieux pour la communauté des joueurs moderne. Un regard sur les expériences passées et une chance de découvrir un style de jeu inconnu en font souvent un jeu qui vaut la peine d’être joué pour tous les fans.

Il s’agit d’un titre mature qui comprend du contenu sexuel, du sang, de la violence et d’autres contenus matures. Les joueurs doivent avoir au moins 18 ans ou plus avant d’entrer dans ce monde sombre.

BloodRayne et BloodRayne 2 sont disponibles sur Vapeur.