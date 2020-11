Des millions de smartphones Android seront bannis d’un tiers des sites Web à partir de l’année prochaine

À partir de l’année prochaine certains des téléphones Android les plus obsolètes ils peuvent avoir des dieux en circulation problèmes de navigation en ligne dans environ un tiers des sites Web. Cela a été révélé par Let’s Encrypt, une institution qui s’occupe des certificats de sécurité en ligne – ou des mesures logicielles conçues pour garantir que les navigateurs et les sites Web communiquent entre eux sans interférence: les chefs de projet ont en fait annoncé que le démarrage à partir de septembre 2021 l’un des certificats qu’ils ont développés cessera de fonctionner sur les téléphones exécutant la version Android 7 et inférieure. Le résultat est que tous les sites qui s’appuient sur ce type de certificat ils n’accepteront plus les connexions du navigateur Chrome interne à ces téléphones.

Le certificat en question s’appelle Isrg Root X1, et jusqu’à présent, il a bénéficié d’une signature croisée avec un autre certificat développé par IdenTrust et largement répandu sur d’autres systèmes d’exploitation. Le partenariat entre Let’s Encrypt et IdenTrust a permis aux appareils les plus obsolètes de rester compatibles même avec les sites les plus mis à jour, mais il expire le 1er septembre de l’année prochaine sans qu’un renouvellement soit prévu. D’où le problème à l’horizon: ces smartphones, sans à la fois le certificat ISRG Root X1 et incapables d’utiliser la variante IdenTrust à sa place, ils ne pourront plus communiquer avec une tranche cohérente de sites Web qui utilisent à la place la solution logicielle Let’s Encrypt quotidiennement pour une partie importante de leur fonctionnement.

Pour Let’s Encrypt, les sites en question sont environ un tiers du total en ligne, ainsi que la fraction des appareils Android concernés. Malgré cela, le trafic provenant normalement d’appareils équipés d’Android 7 ou de versions inférieures sur des sites bientôt incompatibles à ce jour ne représente que 5% du total, signe que dans l’ensemble, le changement ne concerne peut-être pas un grand nombre d’utilisateurs. Toute personne souhaitant éviter de ne pas pouvoir naviguer en ligne depuis son smartphone a une solution temporaire devant elle ne vous oblige pas à changer de téléphone: installez le navigateur Firefox, qui inclut le certificat ISRG Root X1 et pourra continuer à se connecter aux sites après la date fatidique de septembre.