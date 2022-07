Des millions de Samsung Galaxy Watch passent à One UI Watch 4.5, voici les 3 principales fonctionnalités

in

One UI Watch 4.5 arrive déjà sur la Samsung Galaxy Watch 4. Ce sont ses principales nouveautés.

Une fois que le design et les principales caractéristiques des nouvelles smartwatches Samsung ont été révélés, le Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Prole géant coréen concentre ses efforts sur préparez le logiciel pour votre nouvelle génération de montres intelligentes.

Une bonne preuve en est que l’on vient d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que la firme coréenne met à niveau des millions de Samsung Galaxy Watch vers One UI Watch 4.5.

Ensuite, nous détaillerons les meilleures fonctionnalités de la nouvelle version de One UI Watch, le système d’exploitation pour montres intelligentes de Samsung.

Un clavier QWERTY complet avec la possibilité de glisser pour taper

L’une des principales nouveautés fournies avec One UI Watch 4.5 est un nouveau clavier QWERTY complet qui a avec à la fois glisser pour taper et dictée et écriture manuscrite.

De plus, cette nouvelle version de One UI Watch vous permet également de changer la méthode de saisie au clavier rapidement et facilement.

Un bouton d’accueil plus personnalisable et des améliorations aux paramètres de fonctionnalités temporaires

One UI Watch 4.5 a également amélioré la fonctionnalité du bouton d’accueil, qui peut désormais être configuré pour basculer entre les fonctions de la montre que vous utilisez le plus.

Une autre nouveauté incluse dans la nouvelle version de One UI Watch est la possibilité de régler la durée pendant laquelle les fonctions temporaires, telles que le volume ou les notifications, apparaissent à l’écran.

Plus d’options de personnalisation du cadran de la montre

One UI Watch 4.5 comprend également plus de cadrans de montre et de nouvelles options de personnalisation comme la possibilité de ajoutez vos cadrans préférés à une liste de favoris qui est enregistrée dans un accès rapide.

De cette façon, vous pouvez accéder directement à vos cadrans de montre préférés, pas besoin de parcourir toute votre collection de cadrans.

Prise en charge double SIM

Enfin, One UI Watch 4.5 lance la prise en charge de la double carte SIM afin que lorsque vous passez un appel depuis la montre vous pouvez choisir la ligne avec laquelle vous voulez le faire ou sélectionnez une carte SIM préférée sur votre smartphone Galaxy afin que tous les appels passent par là.

Mais pas seulement, car, en plus, la nouvelle version de One UI Watch a une nouvelle interface qui vous montre quelle SIM utilisez-vous dans la montre.

