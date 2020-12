Des millions de galaxies cartographiées en 300 heures d’effort pour créer et corroborer des données sur l’univers

Tendance FP04 déc.2020 18:56:31 IST

Des scientifiques australiens ont réussi à cartographier 83% de l’univers observable en seulement 300 heures. L’enquête, menée par l’agence scientifique nationale australienne (CSIRO), a utilisé l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) pour réaliser l’exploit. Selon un Déclaration CSIRO, le Rapid ASKAP Continuum Survey est comme une carte Google de l’Univers où la plupart des millions de points en forme d’étoile sur la carte sont des galaxies éloignées.

Le directeur général du CSIRO, le Dr Larry Marshall, a déclaré dans la déclaration qu’ASKAP a réuni une infrastructure de classe mondiale avec une expertise technique et scientifique pour percer les secrets les plus profonds de l’Univers.

Le Dr Marshall a ajouté qu’ASKAP équipait les astronomes du monde entier de nouvelles percées pour résoudre leurs défis. Il a ajouté qu’au moment où ils ont accès à plus de données que jamais auparavant, ASKAP et les supercalculateurs qui le prennent en charge fournissent des informations inégalées et utilisent les outils qui sous-tendent leur avenir axé sur les données pour améliorer la vie de tous.

Selon Karen Andrews, ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, ASKAP est un autre exemple exceptionnel de la capacité de radioastronomie de pointe de l’Australie, ajoutant qu’il s’agit d’un développement technologique majeur qui place les scientifiques, les ingénieurs et l’industrie aux commandes pour mener en profondeur découverte de l’espace.

En utilisant ASKAP à l’Observatoire de radioastronomie de Murchison (MRO) du CSIRO, l’équipe a perçu 83% du ciel entier. Les résultats prouvent qu’une étude du ciel peut être réalisée en quelques semaines plutôt qu’en années. Les nouvelles données permettront aux astronomes d’entreprendre des analyses statistiques de grandes populations de galaxies.

L’auteur principal de l’étude, le Dr David McConnell, a ajouté que le recensement de l’Univers sera utilisé par les astronomes du monde entier pour explorer l’inconnu et étudier tout, de la formation des étoiles à la façon dont les galaxies évoluent ou aux trous noirs super massifs interagissent.

Au cours de l’étude, l’équipe RACS a dû combiner 903 images pour former la carte complète du ciel, ce qui est nettement inférieur aux milliers d’images qui étaient auparavant nécessaires.

