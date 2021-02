Des millions de fans de WandaVision ont écrasé les serveurs Disney + essayant de diffuser l’épisode 7

Des millions de fans de Marvel Cinematic Universe ont écrasé les serveurs Disney + tard dans la nuit. WandaVision l’épisode 7 a fait ses débuts à minuit PST et à 3 h HNE, et de nombreux fans n’ont pas pu le regarder à ces moments-là en raison d’une demande aussi intense. Aimer The Mandalorian, l’émission Marvel Studios ne fait ses débuts qu’un nouvel épisode par semaine, au lieu de larguer toute la saison en même temps comme le fait Netflix. Afin d’éviter les spoilers, certains des fans les plus hardcore regardent, ou tentent de regarder, juste au moment où Disney + lance les derniers épisodes. Il n’y a pas SPOILERS pour WandaVision l’épisode 7 ci-dessous.

Selon Downdetector, plus de 15000 problèmes de serveur Disney + ont été signalés juste après 3 heures du matin HNE, date à laquelle de nouveaux épisodes de WandaVision a commencé à diffuser. Il semble que les choses étaient revenues à la normale à 4 h 30 ou 1 h 30 PST. Le service de streaming avait pas mal de bugs lors de son lancement en novembre 2019. Guerres des étoiles les fans ont frénétiquement essayé de regarder The Mandalorian à minuit, pour se retrouver exclus du serveur.

Disney + a rapidement résolu ses problèmes de streaming à la fin de 2019 et au début de 2020. The Mandalorian la saison 2 semble se dérouler sans accroc, même s’il peut y avoir eu quelques pannes tard dans la nuit. Le crash de la nuit dernière pendant le WandaVision Les débuts montrent à quel point la base de fans de Marvel Cinematic Universe est fidèle. Au moment où l’épisode est diffusé, les spoilers sont partout, ce qui signifie que les fans peuvent être fatigués toute la journée de regarder le nouvel épisode tard dans la nuit, ou traiter Internet comme un jeu de démineur toute la journée jusqu’à ce qu’ils quittent le travail.

WandaVision a commencé plutôt lentement, les fans de MCU s’habituant à l’ambiance de sitcom classique de la nouvelle série. Les deux premiers épisodes sont vraiment restés fidèles à cette prémisse et n’ont pas vraiment fait allusion au monde extérieur ou à ce qui se passait exactement dans la réalité actuelle de Wanda Maximoff. Au fil des semaines, une plus grande partie de l’histoire a été présentée, ce qui a conduit à une quantité folle de théories de fans apparaissant en ligne chaque semaine. Quant à l’épisode 7 de WandaVision, il a fourni beaucoup de réponses que les fans attendaient, tout en posant de plus en plus de questions.

WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff et Paul Bettany comme Vision. Les deux acteurs ont tease que les fans de MCU n’avaient toujours aucune idée de ce qu’ils allaient faire à la fin de la série, laissant même entendre que d’autres personnages allaient être présentés. Au moment d’écrire ces lignes, il ne reste plus que 3 épisodes, si vous comptez l’épisode qui a chuté aujourd’hui, il reste donc encore beaucoup à apprendre. Espérons que Disney + a tous ses serveurs prêts pour le nombre fou de téléspectateurs qu’il affrontera aujourd’hui. Le site Web Downed Detector a été l’un des premiers endroits à révéler que Disney + subissait des pannes massives pendant la WandaVision laissez tomber.

