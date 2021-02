Des milliers de tortues de mer sauvées des eaux glaciales alors que le temps froid continue de ravager le Texas

Alors que de nombreux résidents du Texas voient leurs maisons s’effondrer, leurs toits s’effondrent et leur nourriture se détériore, il y a d’autres résidents sous la surface qui gèlent également.

South Padre Island, dans le sud du Texas, fait évacuer manuellement ses tortues marines des eaux glacées. Au cours de la seule semaine écoulée, environ 2 500 tortues ont été sauvées et ce nombre effarant ne fait qu’augmenter.

Les tortues sont amenées dans des centres comme la Convention de South Padre Island, le Bureau des visiteurs et Sea Turtle Inc., car le nombre de tortues est trop grand pour un seul endroit.

Bien que le processus demande un gros effort, c’est un effort d’équipe.

Il y a des résidents, qui n’ont ni électricité ni commodités de base, qui aident les responsables de la faune à rechercher sur les plages et les baies des tortues de mer qui souffrent dans les conditions difficiles.

La plupart de ces tortues qui souffrent sur la plage souffrent d’une condition appelée «pierre froide», qui inhibe la mobilité d’une tortue et peut les amener à rester bloquées.

Cela facilite la recherche des tortues.

« Toutes les 15 minutes ou moins, un autre camion ou SUV s’arrête », a déclaré Ed Caum, directeur exécutif du South Padre Island Convention and Visitors Bureau. The Associated Press.

Caum a vu une quantité énorme de tortues entrer dans leur centre. «Nous avions des remorques pleines hier qui en avaient 80, 100, 50», dit-il.

Est-ce que tout sera pour rien si le Texas ne récupère pas son pouvoir?

Aussi formidable que cela soit pour la survie de ces tortues de mer vertes de l’Atlantique, elles ne survivront pas longtemps si l’électricité ne revient pas dans ces installations.

Les centres ont accueilli des tortues dans leurs hôpitaux, centres de rééducation et d’éducation, mais ils sont de plus en plus submergés par le nombre de sauvetages de tortues depuis que les températures ont chuté.

« Nous avons été très satisfaits de l’acceptation par la communauté », a déclaré Wendy Knight, directrice exécutive de Sea Turtle Inc. dans une vidéo Facebook. « Mais tous ces efforts seront vains si nous ne rétablissons pas rapidement l’électricité dans nos installations. »

Si ces centres abritant les tortues perdent de la puissance, ce ne sera pas différent d’être échoué sur une plage.

Dans un acte de gentillesse et de timing parfait, SpaceX a fourni un générateur puissant suffisamment utile pour couvrir les installations de réhabilitation, d’éducation et de conservation de l’installation, a déclaré Knight dans une vidéo Facebook.

Cela a aidé à sauver la vie de milliers de tortues marines maintenant qu’elles sont maintenues au chaud et hors de danger.

« Pour aujourd’hui, le soleil est brillant. SpaceX nous a fourni un générateur », a déclaré Knight. « Et nous avançons. »

La collaboration entre Sea Turtle Inc. et le South Padre Island Convention and Visitors Bureau a aidé à sauver des milliers de vies supplémentaires de ces tortues et, espérons-le, elles ne le devront plus longtemps.

Ceux qui ont trouvé des tortues de mer sont encouragés à appeler la ligne d’urgence pour les tortues de mer de Sea Turtle Inc. au 956-243-4361 ou le Turtle Island Restoration Network au 1-866-TURTLE5.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.