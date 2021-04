Des milliers de personnes signent une pétition pour annuler l’émission de télé-réalité de Netflix se déroulant à Byron Bay

Alors qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient enthousiasmés par la première série de télé-réalité australienne de Netflix, il y en a beaucoup d’autres qui ne le font pas.

Byron Baes sera un docu-feuilleton explorant la vie enchanteresse et passionnante des influenceurs dans le hotspot touristique idyllique du nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Mais une pétition en ligne a été lancée pour annuler l’émission avant même qu’elle n’ait le temps de respirer.

Tess Hall a lancé la campagne et a dit à Byron, Ballina, Lismore, Tweed Shires et aux responsables gouvernementaux de s’assurer que les équipes de tournage n’atterrissaient pas à leur porte.

Elle a écrit sur le site GetUp: «Nous, la communauté de Byron, Ballina, Tweed et Lismore Shires ne sommes pas la toile de fond parfaite pour cette série.

«Nous sommes une communauté confrontée à des défis importants motivés par la culture des influenceurs et les changements démographiques rapides des résidents.

«Nous ne voulons pas être considérés comme la toile de fond et l’aimant parfaits pour les influenceurs des médias sociaux. Nous ne voulons pas apparaître dans Byron Baes. »

Elle appelle les conseils compétents à refuser à Netflix un permis pour commencer à traiter la ville comme sa Les collines et suivez un groupe de personnes partout dans les cafés et restaurants les plus branchés.

« Plutôt que d'utiliser notre région comme une chaîne de télé-réalité, nous voulons que nos représentants des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux et les autorités de régulation compétentes se concentrent sur le soutien à notre communauté pour résoudre les problèmes systémiques liés à l'abordabilité du logement, à l'érosion côtière, à l'augmentation du chômage, aux problèmes de gestion du trafic, de faibles taux d'achèvement des études secondaires et des niveaux élevés de violence sexiste et domestique », a-t-elle déclaré

« Nous voulons que notre voix soit entendue et nous ne voulons pas faire face aux retombées d’être présentées sur la scène mondiale d’une manière qui ne peut que nuire à notre environnement et à notre communauté locaux. »

Netflix semblait à peu près sûr qu’il voulait appeler Byron Bay le berceau de sa première émission de télé-réalité.

Emma Lamb sera la productrice exécutive Byron Baes et elle a déjà travaillé sur Marié à première vue et Les vraies femmes au foyer de Sydney.

Le programme sera réalisé par Eureka Productions, qui a été responsable de Holey Moley, The Voice Australia, The Amazing Race Australia, un fermier veut une femme, et bien plus encore.

Le directeur du contenu de Netflix pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Que Minh Luu, a déclaré dans un communiqué: « Vous avez cette cabale, ou flux en direct comme nous l’avons appelé, d’Instagrammers, qui vivent tous à Byron, et là il y en a beaucoup.

« Et nous les suivons alors qu’ils vont dans l’agitation et trouvent l’amour et le bonheur et la validation des gens autour d’eux et des gens en ligne. »