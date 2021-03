Des milliers de personnes signent une pétition demandant à Channel 9 de s’excuser d’avoir déclenché un couple MAFS

Marié à première vue n’est pas exactement connu pour son succès à jumeler des couples heureux et est plutôt bien connu pour ses tonnes de drames, de larmes, de cris d’allumettes, etc.

Bryce Ruthven et Melissa Rawson se sont avérés être l’un des couples les plus controversés de la saison, au point que les téléspectateurs ont maintenant lancé une pétition Change.org sur une scène particulière.

La pétition poursuit: « Ces signes sont ignorés par les producteurs et la chaîne et Melissa est soumise à la torture mentale, très évidemment pour le spectateur, créant une expérience de visionnage pénible, SURTOUT CEUX QUI SONT VICTIMES DE RELATIONS DV. »

« Le réseau a également manqué à son devoir de diligence envers les téléspectateurs en préparant un montage final qui montre ces signes, en soutenant la relation et en ignorant complètement les signes évidents de contrôle et d’abus auxquels Melissa est soumise. »

«Elle est sujette à des gaz, des manipulations émotionnelles, de l’isolement et d’innombrables autres signes TEXTBOOK d’une relation de contrôle et / ou abusive.

« Cette pétition vise à ce que The Nine Network reconnaisse et s’excuse d’avoir laissé Melissa traverser cela et a également diffusé une relation aussi horrible à la télévision sans rien faire pour montrer que la relation n’est clairement pas saine », a-t-il conclu.