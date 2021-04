Des milliers de personnes sans être payées à temps pour la cyberattaque: ce qui manque au SEPE pour retrouver sa normalité

Un mois après la cyberattaque contre le Service public de l’emploi de l’Etat (SEPE), ses conséquences directes se font sentir. « Nous ne sommes pas arrivés à temps pour payer toutes les prestations», déclare Manuel Galdeano, coordinateur national du syndicat SEPE CSIF.

Parce que les systèmes informatiques internes ne sont pas encore entièrement disponibles, ils n’ont pas un nombre précis de personnes touchées, mais les syndicats parlent de milliers de personnes touchées. Jusqu’à 150 000 demandes de prestations pourraient être reportées à mai, selon Josetxo Gándara, représentant CCOO chez SEPE. Entre 80 000 et 90 000 personnes Ils seront laissés sans recevoir la prestation en avril, selon le CSIF.

Bien que les systèmes SEPE aient commencé à se rétablir, il existe encore une série d’actions telles que la vérification des documents ou le transfert de données qui sont effectuées manuellement. Tout un charge de travail cumulative des semaines précédentes ce qui cause ces retards dans le paiement de certaines prestations.





La charge de travail due à la cyberattaque retarde le paiement des prestations

« Tout devait être ramassé à la main puis toutes ces informations devaient être transférées vers le système informatiqueTant que tout n’est pas complètement retourné, il n’est pas possible de savoir exactement combien de personnes cela affecte », explique Galdeano.

🗣️ #CSIF 👉 Entre 80 000 et 90 000 personnes subiront des retards dans le paiement de leurs prestations en raison de l’attaque informatique #SEPE. ↪️ La continuité de 2135 intérimaires est essentielle au-delà du 30 juin.@todoesmentiratv @four @ristomejide pic.twitter.com/zRbLQSLrC4 – CSIF national (@CSIFnacional) 6 avril 2021

Du ministère du Travail, ils veillent à ce que tous les paiements arrivent à temps, mais en interne, les responsables expliquent que de nombreux avantages ne peuvent plus arriver à temps car ils n’ont pas été traités auparavant. Les personnes qui ont déjà reçu une prestation devraient être payées normalement. Habituellement, les prestations arrivent entre le 10 et le 15 du mois, bien qu’en raison de Pâques, certaines entités aient anticipé le paiement.

La gestion des prestations est effectuée inégalement en fonction de la communauté autonome, étant les principales capitales les plus touchées. Joaquín Pérez Rey, secrétaire à l’Emploi et à l’Economie sociale, a assuré lors de la conférence de presse d’expliquer les données de chômage que « la plupart des personnes qui attendent ou qui ont droit à des allocations (pour le chômage) recevront entre aujourd’hui et demain ».

De CC.OO, ils expliquent que si quelqu’un ne perçoit pas la prestation le 10, il n’aura pas à attendre un mois. En effet, la gestion peut être traitée au cours de cette semaine et arriverait techniquement le 20.

Le SEPE est toujours incapable de faire du télétravail et le site n’est pas opérationnel à 100%

« Le ministre a dû mettre en place le quart de l’après-midi pour effectuer la paperasse, nous avoir donné plus de ressources matérielles et avoir augmenté le personnel du SEPE », critiquent-ils du CSIF.

D’après le SEPE, ils signalent que les bureaux et les centres téléphoniques sont déjà opérationnels et que la plupart des mesures sont prises, mais les syndicats rapportent que les employés n’ont pas encore de connexion Internet et ils ne peuvent pas travailler à distance. Avant la cyberattaque et en raison de la pandémie, quelque 1 500 des 7 200 travailleurs du SEPE faisaient du télétravail.

Comme expliqué par le secrétaire à l’Emploi, Les effectifs de SEPE «ont effectué plus de 19 000 heures supplémentaires pour retrouver un rythme de fonctionnement normal. «

Un mois plus tard, depuis le site SEPE il n’est toujours pas possible d’accéder à la vérification des documents ou à la consultation de la prestation.

Le site Internet SEPE n’est pas encore pleinement opérationnel. Un mois plus tard, malgré le fait que des fonctions telles que le rendez-vous précédent ou la demande de l’ERTE Covid-19 ont été récupérées, Vous ne pouvez pas accéder à la vérification des documents ou à la consultation du service, ce dernier point qui a provoqué des nerfs chez de nombreuses personnes qui n’ont pas encore reçu de prestations et qui souhaitent consulter leurs données personnelles.

