Des milliers de cœurs de la taille d’une graine de sésame battant dans un laboratoire autrichien: une photo montrant les premiers stades du développement cardiaque

« Il y a des raisons de cœur que la raison ne comprend pas », disait Blaise Pascal et, si on passe à l’embryologie, la vérité est qu’il a tout à fait raison. Les petits cœurs des embryons humains font des choses que nous ne pouvons pas tout à fait comprendre, mais nous y travaillons.

Sans aller plus loin, un laboratoire de Vienne a utilisé cette semaine ces cellules pour créer des milliers de minuscules structures en forme de cœur. Coeurs, appelés «cardioïdes», qui Ils ont la taille d’une graine de sésame et, plus important encore, ils battent.

Où es-tu mon cœur?

Contrairement à d’autres approches «cardoïdes» (qui utilisent des échafaudages moléculaires pour les façonner), les chercheurs ont appliqué des produits chimiques qui jouent un rôle important dans le développement du cœur dans le processus de gestation humaine aux cellules souches. La structure résultante n’est pas identique à un cœur, mais ils sont très intéressants car la plupart prendre la forme d’un ventricule gauche.

Et ils fonctionnent comme un ventricule gauche. Parce que, comme l’a souligné Nora Papai, biologiste à l’Institut de biologie moléculaire de l’Académie autrichienne des sciences et co-auteur de l’étude, « voyant que les cellules changent de forme [mientras crecen] c’est vraiment incroyable mais quand vous les voyez faire quelque chose, c’est un autre niveau […] Ils commencent à trembler vers le cinquième jour et deux jours plus tard, ils ont déjà un bon rythme. «

Il n’est pas sans raison.

Ces types d’emplois sont cruciaux pour bien comprendre le développement du cœur et du reste des organes. En fin de compte, il est encore aujourd’hui très difficile d’analyser ces phases embryonnaires car, comme l’a souligné Sasha Mendjan, coordinatrice de l’étude, «les femmes ne savent même pas qu’elles sont enceintes à ce stade». GIF qu’il y a sur ces lignes, les nouvelles sont vraiment bonnes, on donne des raisins secs dans le bon sens.

Image | Robina Weermeijer