Des meubles qui produisent une bonne énergie à la maison

Spruchreif PREMIUM QUALITÄT 100% EMOTIONAL - Fleur de vie en bois dans un ensemble de 2 (Ø 17 cm) - Décoration murale - Décoration murale - Fleur de vie - Symbole spirituel - Cadeaux ésotérisme

SPRUCHREIF : Tous les produits de maturation sont fabriqués en Allemagne. Chez Spruchreif, nous fabriquons des articles cadeaux personnels en bois à l'aide de la technologie laser la plus récente. Tous nos produits sont conçus et raffinés en Allemagne. Fleur de vie : La fleur de vie se compose de 19 cercles et est utilisée comme symbole d'énergie et signe protecteur. Il est capable de dissoudre nos blocages et de libérer l'énergie vitale en conséquence. DÉCORATION MURALE : La fleur de vie en bois est une belle décoration de fenêtre et de mur pour une bonne ambiance de pièce. IDÉE CADEAU : Un très beau cadeau d'anniversaire, de Noël ou d'autres occasions qui apporte beaucoup de joie et un peu de nature avec lui. MATERIEL : La fleur de vie est faite de bois de bouleau naturel. En raison du grain différent du bois, chaque produit est unique. Dimensions : Ø 20 cm