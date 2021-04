Des mers les plus profondes à la maison de Perseverance sur Mars, la curiosité anime l’astronaute Kathy Sullivan

Pour un astronaute à la retraite Kathryn Sullivan , la vie consiste à explorer tout ce qui vous entoure.

En tant qu’astronaute de la NASA, elle est devenue la première femme américaine à marcher dans l’espace. Sur Terre, elle a joué un rôle central dans le développement du télescope spatial Hubble, en veillant à ce que les futurs marcheurs de l’espace disposent des outils nécessaires pour réparer les instruments du satellite longtemps après son lancement. Et cet été, elle a visité le point le plus profond de l’océan , la fosse des Mariannes. (Ses amis l’appellent en plaisantant « une femme qui a des hauts et des bas extrêmes », a-t-elle dit.)

Mais l’exploration ne concerne pas nécessairement les extrêmes, a-t-elle souligné lors d’un événement médiatique organisé par le Desert Research Institute.

« Ma vie d’explorateur a commencé à [a] à très petite échelle dans notre petite cour dans le nord du New Jersey, et sur les pages de livres « , a déclaré Sullivan. » Explorer ne doit pas toujours être une question d’aller dans des endroits lointains. Explorer revient vraiment à mettre la curiosité en action. «

« La curiosité est un autre grand attribut. N’ayez jamais peur de demander » pourquoi? » ou « Je me demande comment? » ou «et si je?» et poursuivre cette question », a déclaré Sullivan. « Il ne s’agit pas tant de connaître les réponses ou de les trouver ou de les rechercher. Il s’agit vraiment d’apprendre à penser et à raisonner afin que vous puissiez construire des réponses à des questions que personne n’a peut-être jamais posées auparavant. »

Pendant l’événement, Sullivan comparé ses trois vols sur les navettes spatiales de la NASA dans les années 80 et 90 avec sa récente excursion dans un submersible surnommé le «facteur limitatif». Pour elle, les deux voyages extrêmes étaient incroyablement différents – bien que les deux nécessitaient un véhicule capable de protéger un corps humain contre des pressions auxquelles il ne pourrait pas résister autrement.

« Quitter la planète pour aller dans l’espace est un événement explosif: c’est très court, c’est très intense, il ne faut que huit minutes et demie pour se mettre en orbite », a-t-elle déclaré. « Quitter la surface de la Terre pour aller au fond de la mer profonde est beaucoup plus paisible, calme, lisse. C’est comme un trajet en ascenseur serein. »

La vue est également incroyablement différente, a-t-elle déclaré. « De vaisseau spatial , vous pouvez voir environ 1000 miles [1,600 kilometers] dans n’importe quelle dimension à partir des altitudes auxquelles nous avons volé », a déclaré Sullivan.« Et dans un submersible, vous ne pouvez voir que dans la mesure où les lumières que vous avez apportées avec vous éclairent – et dans la mer profonde et profonde, c’est généralement autour de 9 mètres , « soit environ 9 mètres.

Mais même après avoir visité à la fois l’espace et le fond de l’océan, Sullivan n’en a pas fini avec l’exploration. En particulier, elle suit avec Mars de la NASA Rover de persévérance , qui a atterri sur la planète rouge en février avec un petit hélicoptère compagnon qui volera ce mois-ci.

« Une petite partie de moi est envieuse de Persévérance qu’elle arrive à être là et je ne le fais pas – en fait à la surface de Mars, éraflant le sol avec ma propre botte ou le tamisant à travers ma propre main gantée et en prenant le plein expérience d’être là-bas », a déclaré Sullivan. « Pas seulement regarder les images spectaculaires de Perseverance; aussi spectaculaires soient-elles, je pense que nous le savons tous en tant qu’êtres humains, c’est une chose de regarder quelqu’un de spectaculaire photo d’un lieu ou d’un événement et c’est différent d’être là et de le vivre. »

Compter sur la science

Pour Sullivan, l’importance de la curiosité et de l’exploration ne concerne pas seulement l’épanouissement personnel; Il est également essentiel pour les particuliers, les organisations et les gouvernements de naviguer dans le monde actuel.

«Nous vivons tous des vies liées à la science», a-t-elle déclaré, affirmant que les gens devraient viser à comprendre les bases de la façon dont les phénomènes naturels et techniques affectent la vie quotidienne. « Pourquoi voudriez-vous être un consommateur passif qui ressemble à un bouchon qui flotte sur les vagues sans réelle autonomie ou agence pour agir? Apprenez quelque chose à ce sujet pour pouvoir mieux diriger votre bateau. »

Et s’engager dans la science est encore plus important pour les gouvernements qui cherchent à s’attaquer à la multitude de problèmes interdépendants auxquels nous sommes confrontés, a-t-elle déclaré, en particulier avec la crise climatique en cours, qui, selon le président Joe Biden, serait un priorité pour son administration .

«La meilleure science disponible dont nous disposons dans le monde est le bon point de départ, c’est le point de départ le meilleur et le plus fiable pour les décisions complexes auxquelles nous serons confrontés en tant que citoyens, entreprises et société», a déclaré Sullivan.

«La science ne fournit pas toute la réponse ou la réponse complète, mais elle vous indique certaines conditions aux limites, certaines contraintes dont vous devez tenir compte. nous nous y préparons ou les atténuons ou sommes prêts à nous y adapter. «

