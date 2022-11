Des mémos divulgués révèlent qu’Elon Musk a ignoré l’avertissement du personnel de Twitter selon lequel les escrocs abuseraient de la vérification payante

17 novembre 2022 15:42:32 IST

Quand Elon Musk a annoncé qu’il allait facturer 8 € par mois pour les utilisateurs d’une vérification vérifiée par Blue et de quelques autres fonctionnalités sur Twitter, presque tous ceux qui connaissent la pêche à la traîne et le shitposting sur la plate-forme savaient que cela se révélerait être un désastre et que les trollers et les escrocs utiliseraient le système à mauvais escient pour créer le chaos.

Il s’avère que l’équipe de confiance et de sécurité de Twitter avait également des pensées similaires. En fait, ils avaient envoyé de nombreux mémos disant que les spammeurs abuseraient du système. Elon Musk a ignoré les avertissements internes de l’équipe de confiance et de sécurité de Twitter lorsqu’il a déployé son programme de vérification payante qui a échoué, selon un article co-publié par Platformer & The Verge.

Environ une semaine avant le lancement le 9 novembre de l’abonnement Twitter Blue remanié de Musk, qui donnait aux utilisateurs qui paient 8 € par mois une coche bleue même s’ils n’avaient pas été vérifiés auparavant, l’équipe de confiance et de sécurité a diffusé une liste de sept pages de recommandations destinées à aidez Musk à éviter les conséquences les plus évidentes et les plus dommageables de ses plans pour Blue.

« Les escrocs/mauvais acteurs motivés pourraient être prêts à payer… pour tirer parti d’une amplification accrue pour parvenir à leurs fins là où leur avantage dépasse le coût », indique le document. Cet avertissement était « étiqueté » P0 « pour indiquer une préoccupation dans la catégorie de risque la plus élevée », indique l’article.

Parlant d’un autre risque P0 qui découlerait de la manière dont le modèle de Twitter Blue serait mis en œuvre, l’équipe de confiance et de sécurité avait averti que les coches payées pourraient conduire à « l’usurpation d’identité de dirigeants mondiaux, d’annonceurs, de partenaires de marque, d’agents électoraux et d’autres haut- profiler les individus… La vérification héritée fournit un signal critique dans l’application des règles d’usurpation d’identité, dont la perte est susceptible d’entraîner une augmentation de l’usurpation d’identité de comptes de haut niveau sur Twitter.

Les problèmes dont les employés de Twitter ont été avertis sont apparus rapidement après le déploiement de Twitter Blue, car les escrocs ont payé avec empressement 8 € pour des coches qui facilitaient l’usurpation d’identité de comptes importants.

La plupart des gens ont trollé Elon Musk en changeant leurs noms de profil et en affichant des photos pour celui de Musk lui-même, mais les trolleurs sont allés plus loin. Alors que de nombreux tweets provenant de pseudonymes Twitter « vérifiés » de Nintendo, Pepsi, Lebron James et Donald Trump, que les trollers exécutaient, ont causé une grande confusion, un compte imitant Eli Lilly, la société pharmaceutique américaine fabriquant l’insuline, un médicament salvateur causé la société réelle a perdu des milliards de dollars.

Musk a interrompu le programme de vérification payante après seulement deux jours, bien que Musk ait déclaré qu’il serait « probablement » rétabli d’ici la fin de la semaine prochaine, avant fixant une date de sortie finale au 29 novembre.

