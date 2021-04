Des manifestations de foule après que la police près de Minneapolis ait abattu un automobiliste noir

La police a tiré et tué un homme noir dimanche lors d’un arrêt pour infraction au code de la route, provoquant des manifestations et des troubles dans une banlieue à quelques kilomètres de l’endroit où George Floyd a été tué lors d’une arrestation à Minneapolis en mai dernier.

L’homme tué par la police a été identifié par des proches et le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme étant Daunte Wright, 20 ans.

L’État a mobilisé la Garde nationale après que des foules se sont rassemblées devant le département de police du Brooklyn Center dimanche soir, et un couvre-feu a été ordonné jusqu’à lundi matin.

Duante Wright, qui a été abattu par la police du Brooklyn Center lors d’un arrêt de la circulation. Gracieuseté de la famille Wright

Des pierres et d’autres objets ont été lancés sur le bâtiment du département de police du Brooklyn Center et des coups de feu ont été tirés dans la zone du département de police, a déclaré John Harrington, commissaire du département de la sécurité publique du Minnesota, lors d’une conférence de presse. Les troubles sont survenus après que la police eut entendu parler d’une foule de 100 à 200 personnes marchant vers le département de police.

Les agents ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, a rapporté la filiale de NBC News, KARE.

La porte d’entrée du département de police de Brooklyn Park, située à environ 13 km du département de police du centre de Brooklyn, a été touchée par des coups de feu, brisant la vitre, a déclaré la police dans un communiqué. Les officiers de police de Brooklyn Park n’ont pas été impliqués dans la fusillade, mais ont aidé la police du Brooklyn Center dans les «troubles civils» qui ont eu lieu après, a déclaré le département.

Harrington a déclaré qu’environ 20 entreprises auraient été cambriolées dans un centre commercial voisin. Le couvre-feu a été mis en place dans la banlieue de Minneapolis, «afin que nous puissions continuer à assurer la sécurité de notre communauté». Maire Mike Elliott a déclaré dans un communiqué sur Twitter.

« Gwen et moi prions pour la famille de Daunte Wright alors que notre État pleure une autre vie d’un homme noir pris par les forces de l’ordre », a déclaré Walz sur Twitter dimanche soir. Il a également déclaré qu’il surveillait les troubles au Brooklyn Center.

Je surveille de près la situation à Brooklyn Center. Gwen et moi prions pour la famille de Daunte Wright alors que notre État pleure une autre vie d’homme noir pris par les forces de l’ordre. – Gouverneur Tim Walz (@GovTimWalz) 12 avril 2021

La mère de Wright, Katie Wright, a déclaré aux journalistes sur les lieux qu’elle avait reçu un appel de son fils dimanche après-midi lui disant que la police l’avait arrêté pour avoir fait pendre des assainisseurs d’air dans son rétroviseur, illégal au Minnesota. Elle a dit qu’elle lui avait dit de mettre les policiers au téléphone afin qu’elle puisse leur donner les détails de l’assurance automobile.

Elle a ensuite entendu la police dire à son fils de sortir du véhicule, a-t-elle dit, selon une vidéo tournée par KARE.

«J’ai entendu des policiers dire:« Daunte, ne cours pas »», a-t-elle dit en pleurant. L’appel a pris fin et elle a de nouveau composé son numéro, et sa petite amie a répondu et a dit qu’il avait été abattu.

«Une minute plus tard, j’ai appelé, et sa petite amie a répondu, qui était le passager dans la voiture, et a dit qu’il avait été abattu», a-t-elle dit.

La police du Brooklyn Center a déclaré dans un communiqué que des agents avaient arrêté un homme pour infraction au code de la route peu avant 14 heures et avaient constaté qu’il avait un mandat d’arrêt en suspens. Alors que la police tentait de le mettre en garde à vue, il est remonté dans la voiture. Un policier a tiré sur l’homme, qui n’a pas été identifié dans la déclaration. La voiture a roulé plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule et de mourir sur les lieux.

Après la fusillade, une foule d’environ 100 personnes «très agitées» s’est rassemblée, a déclaré Harrington.

La branche du Minnesota de l’American Civil Liberties Union a appelé dans un communiqué à «une enquête immédiate, transparente et indépendante par une agence extérieure», et à la publication rapide de toute séquence de caméra corporelle.

Il a également déclaré qu’il était «profondément préoccupé par le fait que la police ici semble avoir utilisé des assainisseurs d’air suspendus comme excuse pour faire un arrêt prétextuel, ce que la police fait trop souvent pour cibler les Noirs.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.