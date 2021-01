Des manifestations à petite échelle en Extrême-Orient russe et en Sibérie commencent la journée des manifestations pro-Navalny (VIDEOS)

Les partisans de la figure de l’opposition emprisonnée Alexey Navalny organisent dimanche des manifestations dans de nombreuses villes russes. L’un des premiers événements s’est produit à Vladivostok, où les gens se sont rassemblés sur les eaux gelées de la baie de l’Amour.

Des dizaines de manifestants ont défié non seulement les autorités mais aussi les représentants locaux de la propre équipe de Navalny, qui ont déclaré qu’ils se mettaient en danger en se rassemblant sur la glace. Au large des côtes, les manifestants ont tourné en rond à la manière des danses folkloriques traditionnelles russes et ont scandé des slogans.

Le service de secours local a déployé un aéroglisseur, mais selon les médias locaux, il a mal fonctionné. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police avant la marche sur glace. Pris entre deux feux, quelques passionnés de pêche blanche, dont les plans du dimanche ont été perturbés par la manifestation.

À Khabarovsk, il y a eu un petit rassemblement sur la place centrale de la ville qui a duré environ une heure. Tout comme la manifestation à Vladivostok, elle n’a pas été sanctionnée, alors la police a déployé des dizaines de soldats et a appelé les gens à se disperser. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, mais sinon, le rassemblement s’est déroulé sans incident.

Des marches de protestation un peu plus importantes ont eu lieu dans les villes sibériennes de Novossibirsk et Irkoutsk. À Yakoutsk, seule une poignée de manifestants s’est présentée, probablement en raison de la température (autour de -40 ° C) et des fortes chutes de neige.

Le principal événement de protestation est attendu à Moscou. La semaine dernière, un rassemblement pro-Navalny dans la capitale russe a entraîné des affrontements avec la police et des centaines de personnes arrêtées. Les autorités de la ville n’ont pas permis la manifestation ce dimanche, invoquant la pandémie de Covid-19, mais les partisans de la figure de l’opposition ont l’intention d’ignorer l’interdiction.

Navalny reste en détention dans l’attente d’une décision du tribunal concernant son affaire de libération conditionnelle. Il a été arrêté plus tôt ce mois-ci après son retour d’Allemagne en Russie, où il a reçu des soins médicaux après un prétendu empoisonnement. Les manifestants cherchent à faire pression sur le gouvernement russe pour qu’il le libère.

