Des lycéens aident un concierge de 80 ans à prendre sa retraite après que l’augmentation du loyer l’ait forcé à retourner au travail

Le 15 février 2023, le lycéen Greyson Thurman, ainsi que certains de ses camarades de classe, ont publié une vidéo sur TikTok afin de collecter des fonds pour le concierge de leur école.

Au lycée Callisburg ISD, M. James, âgé de 80 ans, était revenu de sa retraite afin de joindre les deux bouts – devenant le concierge du centre d’apprentissage et touchant le cœur des étudiants qui ne pensaient pas que c’était juste pour lui. devoir travailler.

Les lycéens ont collecté des fonds pour que leur concierge de 80 ans quitte son emploi et prenne sa retraite.

« Voici notre concierge de 80 ans qui a vu son loyer augmenter et a dû reprendre le travail. Aidons M. James ! lisez la vidéo TikTok sensibilisant à leurs efforts de collecte de fonds. Dans la vidéo, vous pouvez voir M. James se frayer lentement un chemin dans le long couloir avec son chariot.

« [GoFundMe] est dans la bio ! Mes camarades de classe et moi détestons voir M. James ici, personne de son âge ne devrait avoir à nettoyer nos dégâts pour continuer à vivre », lit-on dans la légende. C’est la seule vidéo sur le compte TikTok de Thurman, et c’est devenu viral.

Bien que la vidéo elle-même n’ait atteint que plus de 55 000 vues – un succès viral relativement faible pour les normes de TikTok – l’impact s’est sûrement fait sentir lorsqu’il s’est agi de GoFundMe.

La collecte de fonds a été créée en même temps que TikTok, et en 9 jours et grâce à plus de 8 600 dons, les lycéens de Callisburg ont collecté 270 890 € sur GoFundMe.

Selon FOX 4, M. James a vu son loyer augmenter de 400 € – le forçant finalement à quitter sa retraite pour joindre les deux bouts et continuer à vivre dans sa maison. Il avait décidé de travailler comme concierge pour l’école, même s’il avait auparavant exercé une autre carrière non divulguée.

« C’est un travailleur acharné. C’est un homme plus âgé, donc il ne se déplace pas comme les étudiants, mais c’est un travailleur », a déclaré Jason Hooper, directeur de l’école secondaire de Callisburg.

Après avoir entendu son histoire, trois lycéens ont décidé d’agir.

Marti Yousko, senior au lycée de Callisburg, parlait à son amie Banner pendant les cours lorsqu’ils ont entendu parler de l’histoire de M. James. « Cela a été évoqué l’autre jour en classe et moi et mon ami Banner étions comme, vous savez ce que nous devrions lancer un GoFundMe, vous savez comme ces choses que les gens font sur TikTok et ça devient viral. »

Yousko et Banner ont demandé l’aide de Thurman, qui avait déjà une suite décente sur TikTok, pour publier la collecte de fonds dans l’espoir qu’elle gagnerait plus de traction – mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’elle explose comme ça.

« Nous savions que, étant dans une petite ville comme Callisburg, les gens voudraient aider et les gens voudraient nous soutenir, surtout avec quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que nous ayons jamais imaginé qu’il y aurait des chaînes d’information ici », dit Yousko.

À l’origine, le plan était de collecter 10 000 dollars, mais deux jours après la levée de fonds, il a atteint plus de 28 000 dollars.

« Je pense que Dieu nous a tous appelés à le faire », a déclaré Thurman. « Une fois que j’ai entendu, ‘Greyson tu devrais le poster’, quelque chose me tenait à coeur en me disant, Greyson tu dois le faire, et si tu ne le fais pas, ce gars va continuer à travailler ici. »

FOX 4 a demandé à M. James une entrevue, mais il a refusé, donnant toujours son consentement pour que son histoire soit partagée. « Il ne veut aucune partie des projecteurs. Il est très reconnaissant de ce que ces élèves ont fait », a déclaré Hooper.

Heureusement, avec la somme d’argent qu’ils ont amassée, ils ont pu préparer M. James pour la vie et plus encore.

